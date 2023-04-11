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Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными - РИА Новости, 11.04.2023
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14:53 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/proslushka-1864517678.html
Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными
Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными - РИА Новости, 11.04.2023
Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными
Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во вторник заявила, что подозрения в прослушке разведкой США ее чиновников являются "абсурдными и ложными",... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:53
2023-04-11T14:53
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
сша
министерство обороны сша
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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во вторник заявила, что подозрения в прослушке разведкой США ее чиновников являются "абсурдными и ложными", передает агентство Рёнхап со ссылкой на чиновников из администрации. "Президентский офис в Ёнсане является военным объектом, и для предотвращения подслушивания действует система, которая намного мощнее, чем в предыдущем комплексе Чхонвадэ… Очевидно, что эти обвинения (в прослушке) являются абсурдными, ложными подозрениями ", - заявили в администрации. Ранее ряд депутатов из демократической оппозиции в Южной Корее высказали подозрения, что офис президента , который был перенесен из исторического комплекса Чхонвадэ ("Голубой дом") в бывшее здание министерства обороны в Ёнсане, в центре Сеула может страдать от пробелов в обеспечении безопасности. Рядом с нынешним зданием офиса находится бывшая штаб-квартира Вооруженных сил США в Корее, она расположена на земле с экстерриториальным статусом, что, по мнению демократов, может позволить разведке США беспрепятственно прослушивать президентский офис. По словам источника агентства, подслушать разговоры внутри здания в Ёнсане "невозможно", а во время переноса президентского офиса был применен "очень строгий стандарт безопасности". Минобороны Южной Кореи также заявило ранее, что его бывший комплекс, теперь использующийся для офиса президента, "обладает всем необходимым" для предотвращения прослушки. В администрации президента осудили заявления демократов, как вызывающие у народа "ложные подозрения" и наносящие вред альянсу Сеула и Вашингтона, что нарушает национальные интересы на фоне ядерной угрозы КНДР. Ранее газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Во вторник утром заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё и вовсе заявил, что Сеул и Вашингтон сошлись во мнении, что большая часть раскрытых документов сфабрикована.
https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, сша, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, США, Министерство обороны США
Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными

Ренхап: офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке абсурдными и ложными

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во вторник заявила, что подозрения в прослушке разведкой США ее чиновников являются "абсурдными и ложными", передает агентство Рёнхап со ссылкой на чиновников из администрации.
"Президентский офис в Ёнсане является военным объектом, и для предотвращения подслушивания действует система, которая намного мощнее, чем в предыдущем комплексе Чхонвадэ… Очевидно, что эти обвинения (в прослушке) являются абсурдными, ложными подозрениями ", - заявили в администрации.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США
Вчера, 14:45
Ранее ряд депутатов из демократической оппозиции в Южной Корее высказали подозрения, что офис президента , который был перенесен из исторического комплекса Чхонвадэ ("Голубой дом") в бывшее здание министерства обороны в Ёнсане, в центре Сеула может страдать от пробелов в обеспечении безопасности. Рядом с нынешним зданием офиса находится бывшая штаб-квартира Вооруженных сил США в Корее, она расположена на земле с экстерриториальным статусом, что, по мнению демократов, может позволить разведке США беспрепятственно прослушивать президентский офис.
По словам источника агентства, подслушать разговоры внутри здания в Ёнсане "невозможно", а во время переноса президентского офиса был применен "очень строгий стандарт безопасности".
Минобороны Южной Кореи также заявило ранее, что его бывший комплекс, теперь использующийся для офиса президента, "обладает всем необходимым" для предотвращения прослушки.
В администрации президента осудили заявления демократов, как вызывающие у народа "ложные подозрения" и наносящие вред альянсу Сеула и Вашингтона, что нарушает национальные интересы на фоне ядерной угрозы КНДР.
Ранее газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов.
Во вторник утром заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё и вовсе заявил, что Сеул и Вашингтон сошлись во мнении, что большая часть раскрытых документов сфабрикована.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
СМИ: шеф Пентагона разъяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой
Вчера, 04:42
 
В миреЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльСШАМинистерство обороны США
 
 
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