https://ria.ru/20230411/prokurory-1864443622.html

Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов

Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов - РИА Новости, 11.04.2023

Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов

Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции, сообщила на заседании экспертного совета в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:12

2023-04-11T12:12

2023-04-11T12:12

специальная военная операция на украине

россия

пермский край

госдума рф

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции, сообщила на заседании экспертного совета в Госдуме представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина. "После нашего вмешательства практически все прокуроры принимали меры реагирования по этому вопросу. Это, знаете, вопрос о наличии отсрочки от военной службы. И после нашего вмешательства возвращено более тысячи многодетных отцов домой", - сказала Емелькина. Заседание посвящено совершенствованию мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий. Кроме того, по ее словам, прокуроры устанавливают факты незаконного отказа родственникам в единовременной выплате в связи с гибелью военнослужащего. Так, прокуратура Пермского края через суд добилась, чтобы единственный родственник погибшего в СВО получил единовременную выплату. Еще один суд идет в Чувашии, где деньги пока не могут получить родители погибшего мобилизованного. Емелькина добавила, что прокуроры ежедневно получают "массу обращений, жалоб, каких-то инициатив" и, по ее словам, оперативно организовывают проверки.

https://ria.ru/20221130/mobilizatsiya-1835260710.html

https://ria.ru/20230410/mobilizatsiya-1864165108.html

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пермский край

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россия, пермский край, госдума рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии