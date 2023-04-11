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Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/prokurory-1864443622.html
Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов
Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов - РИА Новости, 11.04.2023
Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов
Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции, сообщила на заседании экспертного совета в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:12
2023-04-11T12:12
специальная военная операция на украине
россия
пермский край
госдума рф
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции, сообщила на заседании экспертного совета в Госдуме представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина. "После нашего вмешательства практически все прокуроры принимали меры реагирования по этому вопросу. Это, знаете, вопрос о наличии отсрочки от военной службы. И после нашего вмешательства возвращено более тысячи многодетных отцов домой", - сказала Емелькина. Заседание посвящено совершенствованию мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий. Кроме того, по ее словам, прокуроры устанавливают факты незаконного отказа родственникам в единовременной выплате в связи с гибелью военнослужащего. Так, прокуратура Пермского края через суд добилась, чтобы единственный родственник погибшего в СВО получил единовременную выплату. Еще один суд идет в Чувашии, где деньги пока не могут получить родители погибшего мобилизованного. Емелькина добавила, что прокуроры ежедневно получают "массу обращений, жалоб, каких-то инициатив" и, по ее словам, оперативно организовывают проверки.
https://ria.ru/20221130/mobilizatsiya-1835260710.html
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россия, пермский край, госдума рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пермский край, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
Прокуроры отчитались о возвращении из зоны спецоперации многодетных отцов

Прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские прокуроры добились возвращения домой более тысячи многодетных отцов из зоны специальной военной операции, сообщила на заседании экспертного совета в Госдуме представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина.
"После нашего вмешательства практически все прокуроры принимали меры реагирования по этому вопросу. Это, знаете, вопрос о наличии отсрочки от военной службы. И после нашего вмешательства возвращено более тысячи многодетных отцов домой", - сказала Емелькина. Заседание посвящено совершенствованию мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий.
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Кроме того, по ее словам, прокуроры устанавливают факты незаконного отказа родственникам в единовременной выплате в связи с гибелью военнослужащего.
Так, прокуратура Пермского края через суд добилась, чтобы единственный родственник погибшего в СВО получил единовременную выплату. Еще один суд идет в Чувашии, где деньги пока не могут получить родители погибшего мобилизованного.
Емелькина добавила, что прокуроры ежедневно получают "массу обращений, жалоб, каких-то инициатив" и, по ее словам, оперативно организовывают проверки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПермский крайГосдума РФГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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