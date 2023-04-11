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Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России - РИА Новости, 11.04.2023
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17:18 11.04.2023 (обновлено: 17:49 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/prognoz-1864569975.html
Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России
Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России - РИА Новости, 11.04.2023
Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России
Прогноз социально-экономического развития РФ подготовлен правительством, он будет рассмотрен на совещании, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:18
2023-04-11T17:49
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ подготовлен правительством, он будет рассмотрен на совещании, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нашей повестке правительственный прогноз социально-экономического развития России, на основе которого во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов, компаний, целых отраслей. И конечно, формируется главный финансовый документ страны - федеральный бюджет", - сказал он на совещании по экономическим вопросам."Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", - сказал глава государства.Путин отметил, что положительные тенденции российской экономики укрепляются. Он привел данные, согласно которым с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%, увеличился и рост погрузки на железной дороге - в марте этот показатель был около 2%, а в начале апреля 3,6%, причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам.
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России

Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ подготовлен правительством, он будет рассмотрен на совещании, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В нашей повестке правительственный прогноз социально-экономического развития России, на основе которого во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов, компаний, целых отраслей. И конечно, формируется главный финансовый документ страны - федеральный бюджет", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
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"Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", - сказал глава государства.
Путин отметил, что положительные тенденции российской экономики укрепляются. Он привел данные, согласно которым с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%, увеличился и рост погрузки на железной дороге - в марте этот показатель был около 2%, а в начале апреля 3,6%, причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам.
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