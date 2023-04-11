https://ria.ru/20230411/prognoz-1864569975.html

Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России

Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России - РИА Новости, 11.04.2023

Путин рассказал о прогнозе социально-экономического развития России

Прогноз социально-экономического развития РФ подготовлен правительством, он будет рассмотрен на совещании, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:18

2023-04-11T17:18

2023-04-11T17:49

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ подготовлен правительством, он будет рассмотрен на совещании, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нашей повестке правительственный прогноз социально-экономического развития России, на основе которого во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов, компаний, целых отраслей. И конечно, формируется главный финансовый документ страны - федеральный бюджет", - сказал он на совещании по экономическим вопросам."Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", - сказал глава государства.Путин отметил, что положительные тенденции российской экономики укрепляются. Он привел данные, согласно которым с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%, увеличился и рост погрузки на железной дороге - в марте этот показатель был около 2%, а в начале апреля 3,6%, причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам.

https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика