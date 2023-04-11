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Шумилин: завершено эскизное проектирование белорусско-российского спутника - РИА Новости, 11.04.2023
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14:17 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/proektirovanie-1864500638.html
Шумилин: завершено эскизное проектирование белорусско-российского спутника
Шумилин: завершено эскизное проектирование белорусско-российского спутника - РИА Новости, 11.04.2023
Шумилин: завершено эскизное проектирование белорусско-российского спутника
Закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год, сообщил РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:17
2023-04-11T14:17
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
роскосмос
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год, сообщил во вторник заместитель директора по производству предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Игорь Страшко. "Что касается белорусско-российского космического аппарата, космической системы – если смотреть глобально, - то на сегодня полностью закончено эскизное проектирование", - сказал Страшко на пресс-конференции в Минске. По его словам, также определены нюансы, связанные с кооперацией белорусских и российских предприятий, в том числе в сфере производства целевой аппаратуры, программного обеспечения. "Согласован план-график создания (космической – ред.) системы. Предварительно запуск запланирован на 2028 год", - добавил Страшко. Он отметил, что реализация проекта "идет своим ходом". Ранее директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой сообщал, что запуск нового белорусско-российского спутника запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание. Проектируемый аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров против разрешения 2 метра, которое имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник. До этого в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования Земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов. В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html
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белоруссия, россия, роскосмос
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Роскосмос

Шумилин: завершено эскизное проектирование белорусско-российского спутника

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Земля с борта Международной космической станции
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год, сообщил во вторник заместитель директора по производству предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Игорь Страшко.
"Что касается белорусско-российского космического аппарата, космической системы – если смотреть глобально, - то на сегодня полностью закончено эскизное проектирование", - сказал Страшко на пресс-конференции в Минске.
По его словам, также определены нюансы, связанные с кооперацией белорусских и российских предприятий, в том числе в сфере производства целевой аппаратуры, программного обеспечения.
"Согласован план-график создания (космической – ред.) системы. Предварительно запуск запланирован на 2028 год", - добавил Страшко. Он отметил, что реализация проекта "идет своим ходом".
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Ранее директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой сообщал, что запуск нового белорусско-российского спутника запланирован на 2028 год, но стоит задача ускорить его создание. Проектируемый аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров против разрешения 2 метра, которое имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
До этого в Национальной академии наук Белоруссии сообщали о поручении президентов Белоруссии и России активизировать работу по проекту создания совместной российско-белорусской группировки спутников. Там ставили задачу к концу 2023 года завершить разработку белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и надеялись, что "Роскосмос" поставит белорусский аппарат в приоритетную очередь для запуска. Белоруссия начала полное проектирование и разработку целевой аппаратуры для нового белорусского спутника дистанционного зондирования Земли, сообщал в октябре гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук республики Сергей Кругликов.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияРоскосмос
 
 
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