https://ria.ru/20230411/prizyvniki-1864425825.html
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников - РИА Новости, 11.04.2023
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:47
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин."Да, будем рассматривать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед рассматривать документ 12 апреля.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы - ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.
https://ria.ru/20230411/povestka-1864423146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия, владимир кожин, вооруженные силы рф
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Владимир Кожин, Вооруженные силы РФ
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
Сенатор Кожин: Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин.
"Да, будем рассматривать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед рассматривать документ 12 апреля.
Ранее председатель комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
заявил, что в России
на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.
Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы - ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной