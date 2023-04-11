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Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников - РИА Новости, 11.04.2023
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11:23 11.04.2023 (обновлено: 11:47 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/prizyvniki-1864425825.html
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников - РИА Новости, 11.04.2023
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников
Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин."Да, будем рассматривать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед рассматривать документ 12 апреля.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы - ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.
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совет федерации рф, общество, россия, владимир кожин, вооруженные силы рф
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Владимир Кожин, Вооруженные силы РФ
Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников

Сенатор Кожин: Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске
Призывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин.
"Да, будем рассматривать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед рассматривать документ 12 апреля.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.
Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы - ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.
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