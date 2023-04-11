https://ria.ru/20230411/prizyvniki-1864425825.html

Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников

Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников - РИА Новости, 11.04.2023

Совфед 12 апреля хочет рассмотреть поправки о едином реестре призывников

Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:47

совет федерации рф

общество

россия

владимир кожин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совфед намерен в среду рассмотреть поправки в законодательство о создании единого реестра призывников, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин."Да, будем рассматривать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед рассматривать документ 12 апреля.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы - ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.

https://ria.ru/20230411/povestka-1864423146.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, россия, владимир кожин, вооруженные силы рф