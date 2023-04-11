https://ria.ru/20230411/pravila-1864341555.html

Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы

Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы - РИА Новости, 11.04.2023

Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы

Корпорация МСП (КМСП) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:00

2023-04-11T10:00

2023-04-11T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере, сообщает пресс-служба института развития.Соответствующий многосторонний меморандум подписали Корпорация МСП, Ozon, "Сбермегамаркет", "Вайлдберриз" и "Яндекс Маркет". В документе отражено, что маркетплейсы ведут работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремятся создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства."Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы, в том числе, отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать "пожаров", - отметил Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.Отдельным предметом обсуждения Корпорации МСП с маркетплейсами в ближайшее время станут наиболее острые вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — договоры оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами, говорится в сообщении."Важно выстроить партнерскую и прозрачную работу этого рынка. На обеих сторонах — предприниматели. Онлайн-торговля сегодня — самый быстрорастущий сегмент экономики, в котором регистрируется огромное число новых компаний. С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тысячи. На маркетплейсах становится все проще организовать бизнес, из-за чего число предпринимателей на площадках только продолжит расти. Это же касается и пунктов выдачи заказов", — сказал Исаевич, отметив, что маркетплейсы в ходе переговоров выразили поддержку развитию этого сегмента рынка и готовность решать проблемные вопросы по-партнерски.

https://ria.ru/20230406/msp-postavschiki-1863475816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, технологии