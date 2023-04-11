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Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы - РИА Новости, 11.04.2023
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10:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/pravila-1864341555.html
Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы
Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы - РИА Новости, 11.04.2023
Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы
Корпорация МСП (КМСП) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:00
2023-04-11T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере, сообщает пресс-служба института развития.Соответствующий многосторонний меморандум подписали Корпорация МСП, Ozon, "Сбермегамаркет", "Вайлдберриз" и "Яндекс Маркет". В документе отражено, что маркетплейсы ведут работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремятся создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства."Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы, в том числе, отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать "пожаров", - отметил Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.Отдельным предметом обсуждения Корпорации МСП с маркетплейсами в ближайшее время станут наиболее острые вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — договоры оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами, говорится в сообщении."Важно выстроить партнерскую и прозрачную работу этого рынка. На обеих сторонах — предприниматели. Онлайн-торговля сегодня — самый быстрорастущий сегмент экономики, в котором регистрируется огромное число новых компаний. С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тысячи. На маркетплейсах становится все проще организовать бизнес, из-за чего число предпринимателей на площадках только продолжит расти. Это же касается и пунктов выдачи заказов", — сказал Исаевич, отметив, что маркетплейсы в ходе переговоров выразили поддержку развитию этого сегмента рынка и готовность решать проблемные вопросы по-партнерски.
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корпорация мсп, александр исаевич, технологии
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Технологии

Корпорация МСП и ведущие маркетплейсы договорились о правилах работы

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере, сообщает пресс-служба института развития.
Соответствующий многосторонний меморандум подписали Корпорация МСП, Ozon, "Сбермегамаркет", "Вайлдберриз" и "Яндекс Маркет". В документе отражено, что маркетплейсы ведут работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремятся создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства.
"Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы, в том числе, отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать "пожаров", - отметил Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.
Отдельным предметом обсуждения Корпорации МСП с маркетплейсами в ближайшее время станут наиболее острые вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — договоры оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами, говорится в сообщении.
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"Важно выстроить партнерскую и прозрачную работу этого рынка. На обеих сторонах — предприниматели. Онлайн-торговля сегодня — самый быстрорастущий сегмент экономики, в котором регистрируется огромное число новых компаний. С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тысячи. На маркетплейсах становится все проще организовать бизнес, из-за чего число предпринимателей на площадках только продолжит расти. Это же касается и пунктов выдачи заказов", — сказал Исаевич, отметив, что маркетплейсы в ходе переговоров выразили поддержку развитию этого сегмента рынка и готовность решать проблемные вопросы по-партнерски.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичТехнологии
 
 
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