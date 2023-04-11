https://ria.ru/20230411/praktika-1864393190.html

В ГД выступили за отправку будущих IT-специалистов на практику в госорганы

В ГД выступили за отправку будущих IT-специалистов на практику в госорганы - РИА Новости, 11.04.2023

В ГД выступили за отправку будущих IT-специалистов на практику в госорганы

Депутат Госдумы Антон Немкин подготовил законопроект, которым предлагается вести обязательную практическую подготовку в органах государственной власти для... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:34

2023-04-11T09:34

2023-04-11T09:41

россия

общество

валерий фальков

максут шадаев

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин подготовил законопроект, которым предлагается вести обязательную практическую подготовку в органах государственной власти для обучающихся IT-специальностям. "Предлагается ввести обязательную практическую подготовку для лиц, обучающихся по отдельным IT-специальностям за счет бюджетных средств, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных (муниципальных) организациях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РИА Новости). Инициатором законопроекта выступил депутат Немкин. "Сейчас в IT-отрасли сложился огромный недобор сотрудников. Особенно остро эта проблема стоит в IT-подразделениях в органах государственной власти и в бюджетных учреждениях. Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "Об образовании", которые позволят в обязательном порядке направлять студентов последних курсов, обучающихся по IT-специальностям за счет бюджета, на длительную практику в органы государственной власти и бюджетные учреждения", - заявил РИА Новости автор проекта. По словам Немкина, с одной стороны, это решение частично закроет потребность государственного сегмента в IT-специалистах, где обычно разработчики с большим стажем не требуются. "Студент третьего курса, например, обладает уже достаточно большой квалификацией, чтобы под контролем опытного наставника работать над теми или иными задачами", - добавил он. На имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра цифрового развития Максута Шадаева депутат направил данный законопроект для получения позиции министерств, обращения имеются в распоряжении РИА Новости. Такую подготовку, согласно тексту законопроекта, выпускники смогут проходить в органах государственной власти и субъектов, государственных (муниципальных) учреждениях, унитарных предприятиях, госкорпорациях, государственных компаниях, хозяйственных обществах, в уставном капитале которых присутствует не менее 50% доли РФ, субъекта или муниципального образования, с учетом профиля соответствующей образовательной программы высшего образования. Практика будет осуществляться на основе заключенного договора между образовательной организацией и местом, где она будет проводиться. "Со своей стороны государство будет давать IT-студентам эту гарантированную законом практику и впоследствии возможность после окончания вуза уже с наличием фактического опыта работы определиться с будущим трудоустройством. В рамках практики студенты смогут реализовывать свои проекты и даже запускать стартапы, часть из них смогут зачесть как дипломную работу", - отметил Немкин. Форму такого договора будет утверждать министерство связи и массовых коммуникаций при согласовании с министерством образования и науки. Договор будет определять виды деятельности, практики обучающихся, сроки ее прохождения в соответствии с учебным планом, перечень работников образовательной организации, количество обучающихся, участвующих в практике, порядок и условия использования необходимого для организации практической подготовки имущества сторон договора, порядок участия обучающихся, работников образовательной организации в соответствующей деятельности, а также ответственность образовательной организации за вред, причиненный при осуществлении практической подготовки обучающихся. Как указано в пояснительной записке, в случае принятия, закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Согласно законопроекту, лица, которые проходят обучение на платной основе, не обязаны проходить данную практическую подготовку.

https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html

https://na.ria.ru/20230328/falkov-1861268076.html

https://na.ria.ru/20230323/vakansii-1859952799.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, валерий фальков, максут шадаев