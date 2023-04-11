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В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной - РИА Новости, 11.04.2023
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13:35 11.04.2023 (обновлено: 14:21 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/povestka-1864481839.html
В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной
В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной
Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:35
2023-04-11T14:21
армия
безопасность
россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости."В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", - сообщается в тексте документа.Согласно документу повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.
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армия, безопасность, россия, госдума рф
Армия, Безопасность, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной

В Госдуме предложили считать повестку врученной через семь дней после размещения в реестре

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", - сообщается в тексте документа.
Согласно документу повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.
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