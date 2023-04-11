https://ria.ru/20230411/povestka-1864481839.html

В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной

В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной - РИА Новости, 11.04.2023

В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной

Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:35

2023-04-11T13:35

2023-04-11T14:21

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости."В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", - сообщается в тексте документа.Согласно документу повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.

https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864461569.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

армия, безопасность, россия, госдума рф