https://ria.ru/20230411/potok-1864553584.html
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"
Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:33
2023-04-11T16:33
2023-04-11T16:48
россия
экономика
петер сийярто
александр новак
турецкий поток
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Вице-премьер Александр Новак заверил меня, что российская сторона по-прежнему, несмотря на санкции, располагает всеми технологиями, научными средствами и деталями, которые делают возможным постоянное бесперебойное функционирование "Турецкого потока" и делают возможным полноценное завершение работ по уходу за газопроводом", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, петер сийярто, александр новак, турецкий поток
Россия, Экономика, Петер Сийярто, Александр Новак, Турецкий поток
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"
Сийярто: Россия может обеспечить работу "Турецкого потока", несмотря на санкции
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком.
"Вице-премьер Александр Новак заверил меня, что российская сторона по-прежнему, несмотря на санкции, располагает всеми технологиями, научными средствами и деталями, которые делают возможным постоянное бесперебойное функционирование "Турецкого потока" и делают возможным полноценное завершение работ по уходу за газопроводом", - сказал Сийярто.
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто