https://ria.ru/20230411/potok-1864553584.html

Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"

Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.04.2023

Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"

Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:33

2023-04-11T16:33

2023-04-11T16:48

россия

экономика

петер сийярто

александр новак

турецкий поток

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Вице-премьер Александр Новак заверил меня, что российская сторона по-прежнему, несмотря на санкции, располагает всеми технологиями, научными средствами и деталями, которые делают возможным постоянное бесперебойное функционирование "Турецкого потока" и делают возможным полноценное завершение работ по уходу за газопроводом", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, петер сийярто, александр новак, турецкий поток