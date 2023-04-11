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Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.04.2023
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16:33 11.04.2023 (обновлено: 16:48 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/potok-1864553584.html
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"
Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:33
2023-04-11T16:48
россия
экономика
петер сийярто
александр новак
турецкий поток
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Вице-премьер Александр Новак заверил меня, что российская сторона по-прежнему, несмотря на санкции, располагает всеми технологиями, научными средствами и деталями, которые делают возможным постоянное бесперебойное функционирование "Турецкого потока" и делают возможным полноценное завершение работ по уходу за газопроводом", - сказал Сийярто.
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россия, экономика, петер сийярто, александр новак, турецкий поток
Россия, Экономика, Петер Сийярто, Александр Новак, Турецкий поток
Сийярто: Россия заверила, что сможет обеспечивать работу "Турецкого потока"

Сийярто: Россия может обеспечить работу "Турецкого потока", несмотря на санкции

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Несмотря на санкции, российская сторона заверила, что располагает всеми технологиями для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком.
"Вице-премьер Александр Новак заверил меня, что российская сторона по-прежнему, несмотря на санкции, располагает всеми технологиями, научными средствами и деталями, которые делают возможным постоянное бесперебойное функционирование "Турецкого потока" и делают возможным полноценное завершение работ по уходу за газопроводом", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Вчера, 15:13
 
РоссияЭкономикаПетер СийяртоАлександр НовакТурецкий поток
 
 
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