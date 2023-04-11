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Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях
Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023
Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:10
2023-04-11T13:10
2023-04-11T13:20
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях