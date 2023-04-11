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Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях

Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023

Украинская армия потеряла до 30 солдат на двух направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:10

2023-04-11T13:10

2023-04-11T13:20

специальная военная операция на украине

россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр