https://ria.ru/20230411/postavki-1864614920.html

США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России

США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России - РИА Новости, 11.04.2023

США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России

США не считают, что Египет помогает России вооружением, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:25

2023-04-11T20:25

2023-04-11T20:31

в мире

египет

россия

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дмитрий песков

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не считают, что Египет помогает России вооружением, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. "Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия", - сказал Кирби журналистам. Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте.

https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html

египет

россия

сша

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в мире, египет, россия, сша, дмитрий песков, джон кирби