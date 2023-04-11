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США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России - РИА Новости, 11.04.2023
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20:25 11.04.2023 (обновлено: 20:31 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/postavki-1864614920.html
США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России
США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России - РИА Новости, 11.04.2023
США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России
США не считают, что Египет помогает России вооружением, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:25
2023-04-11T20:31
в мире
египет
россия
сша
дмитрий песков
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не считают, что Египет помогает России вооружением, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. "Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия", - сказал Кирби журналистам. Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте.
https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html
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в мире, египет, россия, сша, дмитрий песков, джон кирби
В мире, Египет, Россия, США, Дмитрий Песков, Джон Кирби
США не нашли подтверждений предоставления Египтом военной помощи России

Кирби: США не нашли подтверждений поставок Египта летального оружия России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США не считают, что Египет помогает России вооружением, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
"Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия", - сказал Кирби журналистам.
Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Саудиты сделали свой выбор
31 марта, 08:00
 
В миреЕгипетРоссияСШАДмитрий ПесковДжон Кирби
 
 
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