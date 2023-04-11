Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа
Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа сверх объемов
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов.
"Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Faceboook*.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
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