https://ria.ru/20230411/postavki-1864501060.html

Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа

Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 11.04.2023

Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:18

2023-04-11T14:18

2023-04-11T16:20

газпром

группа газ

экономика

петер сийярто

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов."Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Faceboook*.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

газпром, группа газ, экономика, петер сийярто