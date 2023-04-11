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Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 11.04.2023
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14:18 11.04.2023 (обновлено: 16:20 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/postavki-1864501060.html
Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа
Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:18
2023-04-11T16:20
газпром
группа газ
экономика
петер сийярто
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов."Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Faceboook*.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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газпром, группа газ, экономика, петер сийярто
Газпром, Группа ГАЗ, Экономика, Петер Сийярто
Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа

Сийярто заявил о продлении договора с "Газпромом" о поставках газа сверх объемов

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов.
"Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме... то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Faceboook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Вчера, 15:13
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2"
Вчера, 15:46
 
ГазпромГруппа ГАЗЭкономикаПетер Сийярто
 
 
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