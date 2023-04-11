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Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки - РИА Новости, 11.04.2023
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16:58 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/port-1864562329.html
Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки
Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки - РИА Новости, 11.04.2023
Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки
Регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:58
2023-04-11T16:58
экономика
мариуполь
ростов-на-дону
россия
марат хуснуллин
роскапстрой
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя были доставлены строительные материалы общим весом 1900 тонн. Это кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов. Как уточняется в релизе пресс-службы вице-премьера, ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определен ФАУ "РосКапСтрой". По словам директора учреждения Юлии Максимовой, в ближайшие три месяца запланировано еще не менее шести рейсов.
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экономика, мариуполь, ростов-на-дону, россия, марат хуснуллин, роскапстрой
Экономика, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Россия, Марат Хуснуллин, Роскапстрой
Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки

Хуснуллин: регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя были доставлены строительные материалы общим весом 1900 тонн. Это кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов.
Как уточняется в релизе пресс-службы вице-премьера, ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определен ФАУ "РосКапСтрой". По словам директора учреждения Юлии Максимовой, в ближайшие три месяца запланировано еще не менее шести рейсов.
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