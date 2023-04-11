https://ria.ru/20230411/port-1864562329.html

Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки

Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки - РИА Новости, 11.04.2023

Порты Ростова-на-Дону и Мариуполя открыли регулярные грузоперевозки

Регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:58

2023-04-11T16:58

2023-04-11T16:58

экономика

мариуполь

ростов-на-дону

россия

марат хуснуллин

роскапстрой

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя были доставлены строительные материалы общим весом 1900 тонн. Это кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов. Как уточняется в релизе пресс-службы вице-премьера, ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определен ФАУ "РосКапСтрой". По словам директора учреждения Юлии Максимовой, в ближайшие три месяца запланировано еще не менее шести рейсов.

https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html

мариуполь

ростов-на-дону

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экономика, мариуполь, ростов-на-дону, россия, марат хуснуллин, роскапстрой