https://ria.ru/20230411/popravka-1864535857.html

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:35

2023-04-11T15:35

2023-04-11T15:35

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах. "При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах", - сообщается в тексте поправки. При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

https://ria.ru/20230411/reestr-1864530673.html

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госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество