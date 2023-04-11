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Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки - РИА Новости, 11.04.2023
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15:35 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/popravka-1864535857.html
Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки
Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:35
2023-04-11T15:35
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах. "При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах", - сообщается в тексте поправки. При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
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госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки в военкомат

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в комиссариате Москвы
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в комиссариате Москвы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в комиссариате Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
"При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах", - сообщается в тексте поправки.
При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Вчера, 15:25
 
Госдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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