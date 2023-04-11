https://ria.ru/20230411/polsha-1864398076.html

В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО

В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО - РИА Новости, 11.04.2023

В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО

Создаваемые в Польше склады вооружений НАТО станут "логистическим тылом" восточного фланга альянса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:50

2023-04-11T09:50

2023-04-11T12:23

в мире

польша

сша

нато

матеуш моравецкий

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Создаваемые в Польше склады вооружений НАТО станут "логистическим тылом" восточного фланга альянса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции перед вылетом в США.Моравецкий пробудет в США до 13 апреля. У него запланированы переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американской оборонки и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда.О том, что в Повидзе появилась база материального обеспечения войск США на минувшей неделе сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.Всего в восточноевропейской стране расквартированы более десяти тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак отмечал, что в Повидзе находится авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.В июне 2022 года американский посол в Варшаве Марек Бжезинский сообщил о планах Вашингтона в течение десяти лет построить в Польше 110 военных объектов.

https://ria.ru/20230410/moravetskiy-1864284190.html

польша

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в мире, польша, сша, нато, матеуш моравецкий, мариуш блащак