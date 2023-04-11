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В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО
В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО - РИА Новости, 11.04.2023
В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО
Создаваемые в Польше склады вооружений НАТО станут "логистическим тылом" восточного фланга альянса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:50
2023-04-11T09:50
2023-04-11T12:23
в мире
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ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Создаваемые в Польше склады вооружений НАТО станут "логистическим тылом" восточного фланга альянса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции перед вылетом в США.Моравецкий пробудет в США до 13 апреля. У него запланированы переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американской оборонки и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда.О том, что в Повидзе появилась база материального обеспечения войск США на минувшей неделе сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.Всего в восточноевропейской стране расквартированы более десяти тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак отмечал, что в Повидзе находится авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.В июне 2022 года американский посол в Варшаве Марек Бжезинский сообщил о планах Вашингтона в течение десяти лет построить в Польше 110 военных объектов.
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в мире, польша, сша, нато, матеуш моравецкий, мариуш блащак
В мире, Польша, США, НАТО, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак
В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО
Премьер-министр Моравецкий: в Польше создается логистический тыл восточного фланга НАТО
ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Создаваемые в Польше склады вооружений НАТО станут "логистическим тылом" восточного фланга альянса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции перед вылетом в США.
«
"В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость", — сказал глава правительства.
Моравецкий пробудет в США до 13 апреля. У него запланированы переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американской оборонки и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда.
О том, что в Повидзе появилась база материального обеспечения войск США на минувшей неделе сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак
.
Всего в восточноевропейской стране расквартированы более десяти тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак отмечал, что в Повидзе находится авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.
В июне 2022 года американский посол в Варшаве Марек Бжезинский сообщил о планах Вашингтона в течение десяти лет построить в Польше 110 военных объектов.
Премьер Польши планирует переговоры с американскими производителями оружия