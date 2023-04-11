https://ria.ru/20230411/poligon-1864493779.html
В Госдуме заявили, что Украину начали превращать в живой полигон испытаний
В Госдуме заявили, что Украину начали превращать в живой полигон испытаний - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме заявили, что Украину начали превращать в живой полигон испытаний
После подписания соглашения между Минздравом Украины и Пентагоном страну начали превращать в живой полигон испытаний, сообщила на заседании сопредседатель... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:05
2023-04-11T14:05
2023-04-11T14:06
в мире
украина
ирина яровая
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. После подписания соглашения между Минздравом Украины и Пентагоном страну начали превращать в живой полигон испытаний, сообщила на заседании сопредседатель комиссии вице-спикер ГД Ирина Яровая. "Заключается предательское соглашение между Пентагоном и Минздравом Украины… Заметьте, между минздравом и Пентагоном, с благословения предательской позиции президента (Украины Виктора) Ющенко. В этом соглашении уже заложены абсолютно дискриминационные для граждан Украины условия. То есть, фактически, пошагово начинают превращать граждан Украины, саму Украину в живой полигон исследований и испытаний. Всем военным специалистам именно для этого был представлен полный иммунитет", - сообщила Яровая на пленарном заседании ГД. Также она отметила, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский отдает оставшиеся немногие следы военного суверенитета Украины Пентагону, заключая закрытые соглашения, в том числе, и в сфере военных биоразработок и внедрения уже биоразведки, отметила вице-спикер. "К концу 2022 года на Украине планировалось полностью, полномасштабно развернуть электронную систему биоразведки в пользу Пентагона, разведывательного альянса "Пять глаз" и НАТО", - продолжила Яровая. Также она отметила, что на Украине планировалось скрыть эксперименты на людях. "Прежде всего, это, конечно, опыты над населением и военнослужащими. Это, конечно, документы, которые подтверждают о том, что как минимум четыре тысячи военнослужащих подвергались этим экспериментам", - рассказала Яровая. После этого слово взял спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Огромная работа проведена, доказательная база собрана. Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы", - сообщил Володин.
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https://ria.ru/20230322/laboratorii-1859744018.html
https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864426625.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что Украину начали превращать в живой полигон испытаний
Вице-спикер ГД Яровая заявила, что Украину начали превращать в живой полигон испытаний
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
После подписания соглашения между Минздравом Украины и Пентагоном страну начали превращать в живой полигон испытаний, сообщила
на заседании сопредседатель комиссии вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"Заключается предательское соглашение между Пентагоном и Минздравом Украины… Заметьте, между минздравом и Пентагоном, с благословения предательской позиции президента (Украины Виктора) Ющенко. В этом соглашении уже заложены абсолютно дискриминационные для граждан Украины условия. То есть, фактически, пошагово начинают превращать граждан Украины, саму Украину в живой полигон исследований и испытаний. Всем военным специалистам именно для этого был представлен полный иммунитет", - сообщила Яровая на пленарном заседании ГД.
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Также она отметила, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский
отдает оставшиеся немногие следы военного суверенитета Украины Пентагону, заключая закрытые соглашения, в том числе, и в сфере военных биоразработок и внедрения уже биоразведки, отметила вице-спикер.
"К концу 2022 года на Украине планировалось полностью, полномасштабно развернуть электронную систему биоразведки в пользу Пентагона, разведывательного альянса "Пять глаз" и НАТО
", - продолжила Яровая.
Также она отметила, что на Украине планировалось скрыть эксперименты на людях.
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"Прежде всего, это, конечно, опыты над населением и военнослужащими. Это, конечно, документы, которые подтверждают о том, что как минимум четыре тысячи военнослужащих подвергались этим экспериментам", - рассказала Яровая.
После этого слово взял спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
"Огромная работа проведена, доказательная база собрана. Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы", - сообщил Володин.
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