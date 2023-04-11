https://ria.ru/20230411/polety-1864451687.html

В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией

В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией - РИА Новости, 11.04.2023

В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией

Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:30

2023-04-11T12:30

2023-04-11T12:30

россия

eurocontrol

евросоюз

украина

белоруссия

в мире

самолеты

европа

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на полеты в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года. В конце февраля страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

россия

украина

белоруссия

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, eurocontrol, евросоюз, украина, белоруссия, в мире, самолеты, европа