https://ria.ru/20230411/polety-1864451687.html
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией - РИА Новости, 11.04.2023
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией
Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:30
2023-04-11T12:30
2023-04-11T12:30
россия
eurocontrol
евросоюз
украина
белоруссия
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на полеты в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года. В конце февраля страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, eurocontrol, евросоюз, украина, белоруссия, в мире, самолеты, европа
Россия, Eurocontrol, Евросоюз, Украина, Белоруссия, В мире, Самолеты, Европа
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией
Прогноз Eurocontrol: ограничения ЕС на полеты в небе над Россией сохранятся до 2029 года