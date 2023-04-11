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В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией - РИА Новости, 11.04.2023
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12:30 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/polety-1864451687.html
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией - РИА Новости, 11.04.2023
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией
Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:30
2023-04-11T12:30
россия
eurocontrol
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на полеты в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года. В конце февраля страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
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россия, eurocontrol, евросоюз, украина, белоруссия, в мире, самолеты, европа
Россия, Eurocontrol, Евросоюз, Украина, Белоруссия, В мире, Самолеты, Европа
В Eurocontrol допустили продление ограничений на полеты в небе над Россией

Прогноз Eurocontrol: ограничения ЕС на полеты в небе над Россией сохранятся до 2029 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в своем семилетнем прогнозе рассматривает сценарий, согласно которому ограничения на полеты в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года.
«
"Ограничения на украинское, российское, белорусское и молдавское воздушное пространство сохранятся до конца горизонта планирования (2029 год)", - указывается в документе.
В конце февраля страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи со спецоперацией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
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РоссияEurocontrolЕвросоюзУкраинаБелоруссияВ миреСамолетыЕвропа
 
 
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