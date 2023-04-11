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Баку сообщил о трех погибших на армяно-азербайджанской границе
Баку сообщил о трех погибших на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 11.04.2023
Баку сообщил о трех погибших на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Азербайджана на свое сайте сообщило о трех погибших своих военных в результате инцидента у армянской границы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:30
2023-04-11T20:30
2023-04-11T20:30
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азербайджан
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Минобороны Азербайджана на свое сайте сообщило о трех погибших своих военных в результате инцидента у армянской границы. "В результате военной провокации 11 апреля со стороны вооруженных сил Армении на Лачинском направлении погибли трое азербайджанских военнослужащих", - сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. Ранее во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших и шести раненых со своей стороны, добавив, что Баку потерял "много погибших и раненых".
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в мире, баку, азербайджан, армения
В мире, Баку, Азербайджан, Армения
Баку сообщил о трех погибших на армяно-азербайджанской границе
Баку сообщил о трех погибших военных на армяно-азербайджанской границе