https://ria.ru/20230411/pobory-1864480606.html

Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах

Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах - РИА Новости, 11.04.2023

Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах

В Ростовской области разоблачили преступную группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:33

2023-04-11T13:33

2023-04-11T17:08

происшествия

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ростовская область

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Ростовской области разоблачили преступную группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.По данным следствия, банда под руководством бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрия Рыбалко действовала в Ростове-на-Дону c июля 2015 года. В ее состав входили местные жители и сотрудники главка МВД. Ежемесячно банда собирала с предпринимателей-нарушителей дань за непривлечение их к административной ответственности — от трех до 50 тысяч рублей."В результате <…> участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей", — уточнили в СК.Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе" и "Получение взятки". Помимо Рыбалко, в нем фигурируют Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян — всего более 20 человек.Официальный представитель МВД Ирина Волк, со своей стороны, сообщила, что дома у подозреваемых и на рабочих местах провели 85 обысков, во время которых изъяли деньги в особо крупном размере, а также документы и другие доказательства.В областном управлении МВД проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростовская область