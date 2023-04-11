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Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах - РИА Новости, 11.04.2023
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13:33 11.04.2023 (обновлено: 17:08 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/pobory-1864480606.html
Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах
Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах - РИА Новости, 11.04.2023
Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах
В Ростовской области разоблачили преступную группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:33
2023-04-11T17:08
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Ростовской области разоблачили преступную группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.По данным следствия, банда под руководством бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрия Рыбалко действовала в Ростове-на-Дону c июля 2015 года. В ее состав входили местные жители и сотрудники главка МВД. Ежемесячно банда собирала с предпринимателей-нарушителей дань за непривлечение их к административной ответственности — от трех до 50 тысяч рублей."В результате &lt;…&gt; участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей", — уточнили в СК.Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе" и "Получение взятки". Помимо Рыбалко, в нем фигурируют Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян — всего более 20 человек.Официальный представитель МВД Ирина Волк, со своей стороны, сообщила, что дома у подозреваемых и на рабочих местах провели 85 обысков, во время которых изъяли деньги в особо крупном размере, а также документы и другие доказательства.В областном управлении МВД проводится служебная проверка.
https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html
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ростов-на-дону
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Кирилл Волков
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ростовская область
Полицейские из Ростова-на-Дону стали фигурантами дела о поборах

СК возбудил дело о взяточничестве против более чем 20 полицейских из Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Ростовской области разоблачили преступную группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, банда под руководством бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрия Рыбалко действовала в Ростове-на-Дону c июля 2015 года. В ее состав входили местные жители и сотрудники главка МВД. Ежемесячно банда собирала с предпринимателей-нарушителей дань за непривлечение их к административной ответственности — от трех до 50 тысяч рублей.
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"В результате <…> участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей", — уточнили в СК.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе" и "Получение взятки". Помимо Рыбалко, в нем фигурируют Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян — всего более 20 человек.
Официальный представитель МВД Ирина Волк, со своей стороны, сообщила, что дома у подозреваемых и на рабочих местах провели 85 обысков, во время которых изъяли деньги в особо крупном размере, а также документы и другие доказательства.
В областном управлении МВД проводится служебная проверка.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростовская область
 
 
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