https://ria.ru/20230411/plennyy-1864617711.html

Пленный украинский националист рассказал, как оказался не нужен Украине

Пленный украинский националист рассказал, как оказался не нужен Украине - РИА Новости, 11.04.2023

Пленный украинский националист рассказал, как оказался не нужен Украине

Националист, разведчик 36-й бригады украинской армии Евгений Ганжала, попавший в плен РФ под Мариуполем в апреле 2022 года, заявил, что оказался не нужен... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:48

2023-04-11T20:48

2023-04-11T20:50

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Националист, разведчик 36-й бригады украинской армии Евгений Ганжала, попавший в плен РФ под Мариуполем в апреле 2022 года, заявил, что оказался не нужен Украине. "Патриотизм уже потихоньку начинает уходить, потому что мы уже год в плену, а по нам даже ничего не сказано, никто не знает о нас. Патриотизм начинает потихоньку уходить. Просто, наверное, им наплевать на нас. Мы не нужны пока. Украина тебя не забудет, но и не вспомнит", - рассказал Ганжала журналистам. Он пояснил, что ранее состоял в группах в соцсетях, которые вербовали молодежь вступить в нацбатальоны, наносил на свое тело националистические татуировки и теперь сожалеет об этом. "По возвращении на Украину у нас никто не возвращается на передовую. Мы увольняемся. Я буду пробовать увольняться по состоянию здоровья. Буду, как мы говорим, "косить". Уже всё я для себя решил, что больше служить не буду", - резюмировал пленный.

https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html

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в мире, украина, россия, мариуполь