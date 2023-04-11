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Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки

Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.04.2023

Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки

Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:28

2023-04-11T18:28

2023-04-11T20:02

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что сейчас стоит задача взять город в окружение. Пока у ВСУ все еще остаются пути снабжения группировки.Накануне он отметил продвижение российских военных в районе Авдеевки — бойцы отодвигают противника для предотвращения обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. Авдеевка уже наполовину находится в кольце, указал военный.

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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авдеевка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины