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Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 11.04.2023 (обновлено: 20:02 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:28
2023-04-11T20:02
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.Во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что сейчас стоит задача взять город в окружение. Пока у ВСУ все еще остаются пути снабжения группировки.Накануне он отметил продвижение российских военных в районе Авдеевки — бойцы отодвигают противника для предотвращения обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. Авдеевка уже наполовину находится в кольце, указал военный.
авдеевка
донецкая народная республика
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авдеевка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки

Советник врио главы ДНР Кимаковский сообщил о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Авдеевки

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские военные начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«
"Сейчас именно в этом районе (Авдеевки. — Прим. ред.) очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен", — сказал собеседник телеканала.
Во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что сейчас стоит задача взять город в окружение. Пока у ВСУ все еще остаются пути снабжения группировки.
Накануне он отметил продвижение российских военных в районе Авдеевки — бойцы отодвигают противника для предотвращения обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика

Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в столице республики.

В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. Авдеевка уже наполовину находится в кольце, указал военный.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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