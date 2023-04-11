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Альфа-банк запустил возможность переводов через VK
Альфа-банк запустил возможность переводов через VK - РИА Новости, 11.04.2023
Альфа-банк запустил возможность переводов через VK
Альфа-банк запустил онлайн-банкинг в VK, с его помощью можно переводить деньги и смотреть расходы по картам, а в скором времени появится и возможность платить... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:12
2023-04-11T19:12
2023-04-11T19:12
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технологии
россия
альфа-банк
втб
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Альфа-банк запустил онлайн-банкинг в VK, с его помощью можно переводить деньги и смотреть расходы по картам, а в скором времени появится и возможность платить по QR-кодам, говорится в материалах кредитной организации. "Запустили первый в стране банкинг в VK. В чате можно переводить деньги и смотреть расходы по картам. А скоро запустим игры и оплату по QR-кодам", - говорится в Telegram-канале банка. Альфа-банк в конце прошлого года сообщал, что планирует запустить в VK и Telegram возможность открывать карты и совершать переводы. Однако с 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому ряду организаций в России запрещено использовать Telegram, который находится в списке иностранных мессенджеров, для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В связи с этим ВТБ, который в январе запустил работу онлайн-банка в Telegram, обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в этом мессенджере. Банк указывал, что при необходимости скорректирует свою работу там или прекратит. В апреле ВТБ собирается запустить новый полноценный онлайн-банк во "ВКонтакте". Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, такие как просмотр баланса, переводы через СБП и между своими счетами, оплата мобильного телефона, пакетная оплата счетов и история операций, рассказали во вторник в пресс-службе.
https://ria.ru/20230328/alfa-bank-1861294602.html
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экономика, технологии, россия, альфа-банк, втб
Экономика, Технологии, Россия, Альфа-банк, ВТБ
Альфа-банк запустил возможность переводов через VK
Альфа-банк запустил первый в стране онлайн-банкинг в VK