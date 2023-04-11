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На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада - РИА Новости, 11.04.2023
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14:32 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/peplopad-1864507510.html
На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада
На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада - РИА Новости, 11.04.2023
На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада
В настоящий момент нет необходимости в проведении массовой эвакуации населения из районов, подвергшихся сильному пеплопаду после извержения вулкана Шивелуч,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:32
2023-04-11T14:32
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шивелуч
камчатский край
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В настоящий момент нет необходимости в проведении массовой эвакуации населения из районов, подвергшихся сильному пеплопаду после извержения вулкана Шивелуч, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "После обхода врачами будут точечные решения (о вывозе из зоны пеплопада – ред.) при наличии показаний, но в какой-то массовой эвакуации или перемещении людей сейчас необходимости нет. Такую рекомендацию ни спасатели, ни специалисты не дают", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что жителям этих районов рекомендуется продолжить ношение защитных масок во избежание попадания пепла в дыхательные пути. "Безусловно, на месте решение (о необходимости эвакуации – ред.) будет приниматься. Там сейчас работают и заместитель председателя (регионального- ред.) правительства, курирующий чрезвычайные ситуации, глава поселка, и медики, и спасатели. Они оперативно оценивают ситуацию. Но самая острая фаза уже позади. По крайней мере, сейчас видимость уже имеется, то есть воздух светлый прозрачный. В этом смысле взвешенные частицы уже меньше находятся в воздухе - основное уже осело по земле", - уточнил губернатор. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/vulkany-1864380272.html
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html
камчатка
петропавловск-камчатский
шивелуч
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шивелуч, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шивелуч, Камчатский край
На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада

Губернатор Камчатки Солодов: необходимости в массовой эвакуации из районов пеплопада нет

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкДорогая, покрытая пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Дорогая, покрытая пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
Дорогая, покрытая пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В настоящий момент нет необходимости в проведении массовой эвакуации населения из районов, подвергшихся сильному пеплопаду после извержения вулкана Шивелуч, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"После обхода врачами будут точечные решения (о вывозе из зоны пеплопада – ред.) при наличии показаний, но в какой-то массовой эвакуации или перемещении людей сейчас необходимости нет. Такую рекомендацию ни спасатели, ни специалисты не дают", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что жителям этих районов рекомендуется продолжить ношение защитных масок во избежание попадания пепла в дыхательные пути.
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"Безусловно, на месте решение (о необходимости эвакуации – ред.) будет приниматься. Там сейчас работают и заместитель председателя (регионального- ред.) правительства, курирующий чрезвычайные ситуации, глава поселка, и медики, и спасатели. Они оперативно оценивают ситуацию. Но самая острая фаза уже позади. По крайней мере, сейчас видимость уже имеется, то есть воздух светлый прозрачный. В этом смысле взвешенные частицы уже меньше находятся в воздухе - основное уже осело по земле", - уточнил губернатор.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШивелучКамчатский край
 
 
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