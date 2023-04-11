https://ria.ru/20230411/peplopad-1864369971.html
В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели
В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели - РИА Новости, 11.04.2023
В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели
Отряд спасателей отправился в поселок Ключи, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:26
2023-04-11T03:26
2023-04-11T09:23
камчатка
усть-камчатский район
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864386839_0:154:768:586_1920x0_80_0_0_b6984769bcc439d755b107ea6a82a8ac.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Отряд спасателей отправился в поселок Ключи, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок — семь тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада", — говорится в релизе.В правительстве добавили, что местные больницы и амбулатории перевели на круглосуточный режим работы, а чиновники совершили подомовой обход всех жителей.Извержение Шивелуча началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. В Козыревске и Майском из-за этого отключился свет, в Ключах возникли проблемы с водоснабжением. Как предупреждает МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского. По оценке ученых, пеплопад в Ключах стал сильнейшим за 60 лет. Из-за извержения объявлен наивысший красный код авиационной опасности.Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг в 50 километрах от поселка Ключи и 450 километрах — от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/vulkany-1864380272.html
камчатка
усть-камчатский район
шивелуч
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864386839_0:107:768:683_1920x0_80_0_0_ff8307bd9006c50917d83df854c2ea5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, усть-камчатский район, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Усть-Камчатский район, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели
В засыпанный пеплом камчатский поселок Ключи выехали спасатели с партией защитных масок
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости.
Отряд спасателей отправился в поселок Ключи, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч, сообщили
в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок — семь тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада", — говорится в релизе.
В правительстве добавили, что местные больницы и амбулатории перевели на круглосуточный режим работы, а чиновники совершили подомовой обход всех жителей.
Извержение Шивелуча началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. В Козыревске и Майском из-за этого отключился свет, в Ключах возникли проблемы с водоснабжением.
Как предупреждает МЧС
, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского
. По оценке ученых, пеплопад в Ключах стал сильнейшим за 60 лет. Из-за извержения объявлен наивысший красный код авиационной опасности.
Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг в 50 километрах от поселка Ключи и 450 километрах — от Петропавловска-Камчатского.
Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке