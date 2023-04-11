https://ria.ru/20230411/peplopad-1864369971.html

В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели

В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели - РИА Новости, 11.04.2023

В засыпанный пеплом район на Камчатке направились спасатели

Отряд спасателей отправился в поселок Ключи, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:26

2023-04-11T03:26

2023-04-11T09:23

камчатка

усть-камчатский район

шивелуч

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Отряд спасателей отправился в поселок Ключи, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок — семь тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада", — говорится в релизе.В правительстве добавили, что местные больницы и амбулатории перевели на круглосуточный режим работы, а чиновники совершили подомовой обход всех жителей.Извержение Шивелуча началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. В Козыревске и Майском из-за этого отключился свет, в Ключах возникли проблемы с водоснабжением. Как предупреждает МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского. По оценке ученых, пеплопад в Ключах стал сильнейшим за 60 лет. Из-за извержения объявлен наивысший красный код авиационной опасности.Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг в 50 километрах от поселка Ключи и 450 километрах — от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/vulkany-1864380272.html

камчатка

усть-камчатский район

шивелуч

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камчатка, усть-камчатский район, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия