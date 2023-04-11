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Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами - РИА Новости, 11.04.2023
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11:05 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/patriotizm-1864418476.html
Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами
Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами - РИА Новости, 11.04.2023
Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами
Большинство (91%) россиян называют себя патриотами, среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%, при этом почти половина (48%)... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:05
2023-04-11T11:05
общество
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санкт-петербург
россия
вциом
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство (91%) россиян называют себя патриотами, среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%, при этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 г. – 92%. Не считают себя патриотами 5% россиян", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. При этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны. Ещё 38% уверены, что патриотизм - это защита страны от любых нападок и обвинений. По 32% ответили, что патриотизм - это "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она не была", "считать себя частью своей страны", 31% придерживается мнения, что "быть патриотом" - это "стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее". Также 18% считают, что патриотизм - это "считать, что твоя страна – лучше, чем другие страны". "В первую очередь, наши сограждане говорят о любви к Родине через любовь к своей семье, близким, заботе о них (16%), 15% указали на малую родину, то место, где родился и вырос. Каждый десятый связывает любовь к Родине с любовью к людям, взаимопониманием и взаимопомощью (10%). В числе проявлений большого масштаба – готовность защищать свою страну (9%), знать и любить историю, культуру и традиции страны, делать вклад в ее процветание и развитие (по 7%). По 6% россиян отметили, что любить Родину – это быть патриотом и не уезжать из страны", - уточнили в результатах опроса. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 марта, в нем приняли участие 1600 человека старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, москва, санкт-петербург, россия, вциом
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами

Опрос ВЦИОМ: среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95 процентов

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Стела Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство (91%) россиян называют себя патриотами, среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%, при этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 г. – 92%. Не считают себя патриотами 5% россиян", - говорится в результатах исследования.
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Отмечается, что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. При этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны. Ещё 38% уверены, что патриотизм - это защита страны от любых нападок и обвинений. По 32% ответили, что патриотизм - это "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она не была", "считать себя частью своей страны", 31% придерживается мнения, что "быть патриотом" - это "стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее". Также 18% считают, что патриотизм - это "считать, что твоя страна – лучше, чем другие страны".
"В первую очередь, наши сограждане говорят о любви к Родине через любовь к своей семье, близким, заботе о них (16%), 15% указали на малую родину, то место, где родился и вырос. Каждый десятый связывает любовь к Родине с любовью к людям, взаимопониманием и взаимопомощью (10%). В числе проявлений большого масштаба – готовность защищать свою страну (9%), знать и любить историю, культуру и традиции страны, делать вклад в ее процветание и развитие (по 7%). По 6% россиян отметили, что любить Родину – это быть патриотом и не уезжать из страны", - уточнили в результатах опроса.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 марта, в нем приняли участие 1600 человека старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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