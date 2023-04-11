https://ria.ru/20230411/patriotizm-1864418476.html

Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами

Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами - РИА Новости, 11.04.2023

Опрос ВЦИОМ показал, что 91 процент россиян называют себя патриотами

Большинство (91%) россиян называют себя патриотами, среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%, при этом почти половина (48%)... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:05

2023-04-11T11:05

2023-04-11T11:05

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство (91%) россиян называют себя патриотами, среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%, при этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 г. – 92%. Не считают себя патриотами 5% россиян", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. При этом почти половина (48%) опрошенных считают, что "быть патриотом" - это действовать и работать во благо и для процветания страны. Ещё 38% уверены, что патриотизм - это защита страны от любых нападок и обвинений. По 32% ответили, что патриотизм - это "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она не была", "считать себя частью своей страны", 31% придерживается мнения, что "быть патриотом" - это "стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее". Также 18% считают, что патриотизм - это "считать, что твоя страна – лучше, чем другие страны". "В первую очередь, наши сограждане говорят о любви к Родине через любовь к своей семье, близким, заботе о них (16%), 15% указали на малую родину, то место, где родился и вырос. Каждый десятый связывает любовь к Родине с любовью к людям, взаимопониманием и взаимопомощью (10%). В числе проявлений большого масштаба – готовность защищать свою страну (9%), знать и любить историю, культуру и традиции страны, делать вклад в ее процветание и развитие (по 7%). По 6% россиян отметили, что любить Родину – это быть патриотом и не уезжать из страны", - уточнили в результатах опроса. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 марта, в нем приняли участие 1600 человека старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230410/malchik-1864304689.html

https://ria.ru/20230401/podvig-1862309938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, санкт-петербург, россия, вциом