https://ria.ru/20230411/paskha-1864538319.html

В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских

В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских - РИА Новости, 11.04.2023

В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских

Порядок в Киеве в местах проведения богослужений, в том числе в Киево-Печерской лавре, 16 апреля будут охранять более 1 тысячи полицейских, сообщили во вторник... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:42

2023-04-11T15:42

2023-04-11T15:44

религия

киев

украина

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Порядок в Киеве в местах проведения богослужений, в том числе в Киево-Печерской лавре, 16 апреля будут охранять более 1 тысячи полицейских, сообщили во вторник в Telegram-канале городской военной администрации. Ранее во вторник горадминистрация призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. "Для поддержания правопорядка национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей добровольческих формирований... Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и национальный заповедник Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении администрации. Кроме того, дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что праздничные молебны на Пасху в Киеве запланированы в 163 храмах.

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киев, украина, ситуация вокруг упц