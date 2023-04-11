Рейтинг@Mail.ru
В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:42 11.04.2023 (обновлено: 15:44 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/paskha-1864538319.html
В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских
В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских - РИА Новости, 11.04.2023
В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских
Порядок в Киеве в местах проведения богослужений, в том числе в Киево-Печерской лавре, 16 апреля будут охранять более 1 тысячи полицейских, сообщили во вторник... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:42
2023-04-11T15:44
религия
киев
украина
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Порядок в Киеве в местах проведения богослужений, в том числе в Киево-Печерской лавре, 16 апреля будут охранять более 1 тысячи полицейских, сообщили во вторник в Telegram-канале городской военной администрации. Ранее во вторник горадминистрация призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. "Для поддержания правопорядка национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей добровольческих формирований... Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и национальный заповедник Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении администрации. Кроме того, дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что праздничные молебны на Пасху в Киеве запланированы в 163 храмах.
https://ria.ru/20230411/kiev-1864448783.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d47e1722401a42d4cdd80ccbd680522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
В Киеве правопорядок на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских

В Киеве правопорядок на богослужениях на Пасху будут обеспечивать более тысячи полицейских

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Порядок в Киеве в местах проведения богослужений, в том числе в Киево-Печерской лавре, 16 апреля будут охранять более 1 тысячи полицейских, сообщили во вторник в Telegram-канале городской военной администрации.
Ранее во вторник горадминистрация призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет.
"Для поддержания правопорядка национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей добровольческих формирований... Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и национальный заповедник Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении администрации.
Кроме того, дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева.
Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что праздничные молебны на Пасху в Киеве запланированы в 163 храмах.
Церковь Спаса на Берестове в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
Вчера, 12:24
 
РелигияКиевУкраинаСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала