https://ria.ru/20230411/paskha-1864370127.html

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе - РИА Новости, 11.04.2023

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал советы по выбору продуктов - яйца должны быть гладкими, правильной формы и без повреждений на скорлупе, творог - белого... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:32

2023-04-11T03:32

2023-04-11T03:32

религия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

светлое христово воскресение

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал советы по выбору продуктов - яйца должны быть гладкими, правильной формы и без повреждений на скорлупе, творог - белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом, а куличи - с сухой верхушкой и без пустот и неровностей по бокам, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Православная Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. "При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", - говорится в сообщении. Нельзя приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли - с рук или автомашин, отметили в пресс-службе. Хранить яйца можно только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц составляет 7 суток, столовых - от 8 до 25 дней, мытых - не более 12 дней. В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов, уточнили в пресс-службе. При покупке творога для приготовления пасхи в Роспотребнадзоре советуют убедиться в его качестве - хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта, пояснили в ведомстве. При выборе кулича нужно обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой, иначе кулич может испортиться до окончания срока годности, подчеркнули в пресс-службе. При отделке поверхности кулича глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях изделия наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230410/paskha-1864345722.html

https://ria.ru/20230409/paskha-1864061211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), светлое христово воскресение, общество