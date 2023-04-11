https://ria.ru/20230411/park-1864628266.html

Парк Белинского в центре Пензы летом откроется после реконструкции

Парк Белинского в центре Пензы летом откроется после реконструкции - РИА Новости, 11.04.2023

Парк Белинского в центре Пензы летом откроется после реконструкции

Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского в Пензе до конца августа откроется после реконструкции, которая проводится в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:42

2023-04-11T22:42

2023-04-11T22:42

пензенская область

россия

городское хозяйство москвы

пензенская область

пенза

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 11 апр - РИА Новости. Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского в Пензе до конца августа откроется после реконструкции, которая проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Парк в прошлом году победил в голосовании за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда", на днях здесь начались работы. К концу августа территория от входа в парк со стороны улицы Карла Маркса до канатной дороги преобразится до неузнаваемости. Здесь будут фонтан, качели, амфитеатр. Обратил особое внимание подрядчика на то, что необходимо сохранить деревья, многие из них - ровесники парка. Их не только сохранят, но и сделают еще больше зеленых насаждений. Это прекрасно! Пенза всегда была одним из самых зеленых городов России и должна им оставаться", - написал он. Глава региона подчеркнул, что при реконструкции учитываются пожелания горожан. Пресс-служба правительства области уточняет, что Мельниченко во вторник посетил реконструируемый парк, новым объектом которого станет фонтан многоугольной формы. "Губернатор призвал жителей Пензенской области принять участие в голосовании за объекты, которые могут быть реконструированы в рамках федерального проекта... Второй этап реконструкции парка Белинского претендует на поддержку федерального центра. Онлайн-голосование начнется 15 апреля. Глава региона поделился планами дальнейшего приведения в порядок центрального паркового комплекса, уточнил, что в обновлении нуждаются Тропа здоровья, каскад прудов у Самоварника - это работа на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230403/sotspodderzhka-1862687517.html

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россия, городское хозяйство москвы, пензенская область, пенза, олег мельниченко, карл маркс