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Липецкие специалисты благоустроят парк в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 11.04.2023
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Липецкая область
 
10:24 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/park-1864406273.html
Липецкие специалисты благоустроят парк в Володарском районе ДНР
Липецкие специалисты благоустроят парк в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 11.04.2023
Липецкие специалисты благоустроят парк в Володарском районе ДНР
Липецкие специалисты помогут подшефному Володарскому району ДНР в разработке проектно-сметной документации на благоустройство парка и в реализации проекта,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:24
2023-04-11T10:24
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Липецкие специалисты помогут подшефному Володарскому району ДНР в разработке проектно-сметной документации на благоустройство парка и в реализации проекта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, Володарскому району уже подтвердили федеральное финансирование на благоустройство данного объекта. Артамонов отметил, что также липчане продолжают восстанавливать объекты, закрепленные за регионом в ДНР. В Володарском районе в план первоочередных мероприятий на этот год включены три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Кроме того, в Мариуполе завершены работы в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе. Ещё в трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, а в детском саду ремонтируют инженерные системы."Наш регион одним из первых приступил к восстановлению территорий новых субъектов России, необходимо не сбавлять существующие темпы, чтобы Донбасс скорее вернулся к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230410/lipetsk-1864182577.html
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игорь артамонов, володарский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район

Липецкие специалисты благоустроят парк в Володарском районе ДНР

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Липецкие специалисты помогут подшефному Володарскому району ДНР в разработке проектно-сметной документации на благоустройство парка и в реализации проекта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, Володарскому району уже подтвердили федеральное финансирование на благоустройство данного объекта.
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Артамонов отметил, что также липчане продолжают восстанавливать объекты, закрепленные за регионом в ДНР. В Володарском районе в план первоочередных мероприятий на этот год включены три школы, детский сад, три объекта водоснабжения и четыре объекта благоустройства. Кроме того, в Мариуполе завершены работы в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе. Ещё в трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, а в детском саду ремонтируют инженерные системы.
"Наш регион одним из первых приступил к восстановлению территорий новых субъектов России, необходимо не сбавлять существующие темпы, чтобы Донбасс скорее вернулся к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВолодарский район
 
 
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