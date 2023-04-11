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Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2" - РИА Новости, 11.04.2023
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15:46 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/paksh-1864539636.html
Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2"
Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2" - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2"
Контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и экспорта технологий, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию, заявил... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:46
2023-04-11T15:46
россия
венгрия
брюссель
петер сийярто
аэс "пакш"
еврокомиссия
аэс "пакш-2"
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и экспорта технологий, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что договор о строительстве новых блоков АЭС "Пакш" был заключен более девяти лет назад, поэтому требует изменений. Он также напомнил, что российская атомная энергетика под санкции не попала. "Надо было найти такие юридические рамки, которые гарантировали бы, что мы сможем достроить эту атомную электростанцию. Хорошая новость заключается в том, что нам сегодня удалось договориться о способе изменения финансовых и экспортных контрактов. Эти изменения гарантируют, что мы сможем довести инвестиции до конца", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в соцсети. По его словам, юристы в настоящий момент дорабатывают окончательный текст измененных договоров. "Сразу после этого мы представим измененные договоры на согласование Еврокомиссии в Брюсселе. И надеемся, что Еврокомиссия не захочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность Венгрии", - отметил Сийярто. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230313/stroitelstvo-1857617245.html
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Россия, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Еврокомиссия, АЭС "Пакш-2", Экономика
Сийярто заявил об изменении контрактов на строительство "Пакш-2"

Сийярто: контракты на строительство "Пакш-2" изменены и будут представлены в Еврокомиссии

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и экспорта технологий, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД отметил, что договор о строительстве новых блоков АЭС "Пакш" был заключен более девяти лет назад, поэтому требует изменений. Он также напомнил, что российская атомная энергетика под санкции не попала.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Сийярто рассказал об участии французской Framatome в постройке АЭС Пакш-2
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"Надо было найти такие юридические рамки, которые гарантировали бы, что мы сможем достроить эту атомную электростанцию. Хорошая новость заключается в том, что нам сегодня удалось договориться о способе изменения финансовых и экспортных контрактов. Эти изменения гарантируют, что мы сможем довести инвестиции до конца", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в соцсети.
По его словам, юристы в настоящий момент дорабатывают окончательный текст измененных договоров.
"Сразу после этого мы представим измененные договоры на согласование Еврокомиссии в Брюсселе. И надеемся, что Еврокомиссия не захочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность Венгрии", - отметил Сийярто.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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РоссияВенгрияБрюссельПетер СийяртоАЭС "Пакш"ЕврокомиссияАЭС "Пакш-2"Экономика
 
 
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