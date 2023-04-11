https://ria.ru/20230411/paksh-1864494386.html
Сийярто призвал как можно скорее построить АЭС "Пакш-2"
Сийярто призвал как можно скорее построить АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто призвал как можно скорее построить АЭС "Пакш-2"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что новые блоки АЭС "Пакш" должны... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:07
2023-04-11T14:07
2023-04-11T14:07
в мире
венгрия
будапешт
россия
петер сийярто
алексей лихачев
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что новые блоки АЭС "Пакш" должны быть достроены как можно скорее, несмотря на различного рода препятствия. "Мы должны добиваться того, чтобы "Пакш-2" был построен как можно скорее, несмотря на разного рода трудности, потому что чем раньше будут построены новые блоки, тем раньше мы будем защищены от совершенно сумасшедших ценовых скачков на международном энергетическом рынке", - написал Сийярто в соцсети. По его словам, "уже даже в Брюсселе поняли, что без ядерной энергетики не может быть энергетической безопасности и европейского зеленого перехода". Ранее Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230126/vengriya-1847566932.html
https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, венгрия, будапешт, россия, петер сийярто, алексей лихачев, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2"
Сийярто призвал как можно скорее построить АЭС "Пакш-2"
Сийято заявил, что АЭС "Пакш-2" надо построить скорее, несмотря на препятствия
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что новые блоки АЭС "Пакш" должны быть достроены как можно скорее, несмотря на различного рода препятствия.
"Мы должны добиваться того, чтобы "Пакш-2" был построен как можно скорее, несмотря на разного рода трудности, потому что чем раньше будут построены новые блоки, тем раньше мы будем защищены от совершенно сумасшедших ценовых скачков на международном энергетическом рынке", - написал Сийярто в соцсети.
Сийярто договорился с Новаком об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"
По его словам, "уже даже в Брюсселе поняли, что без ядерной энергетики не может быть энергетической безопасности и европейского зеленого перехода".
Ранее Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт
никогда не согласится на введение санкций против "Росатома
", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы
, которые используют ядерную энергетику.
В конце 2014 года Россия
и Венгрия
подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш
" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2
" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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