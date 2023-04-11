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Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто

Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023

Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:13

2023-04-11T15:13

2023-04-11T16:21

россия

венгрия

экономика

москва

петер сийярто

александр новак

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе. Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. "Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ - ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Соответствующий договор с "Газпромэкспортом" был подписан 13 октября 2022 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, экономика, москва, петер сийярто, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром