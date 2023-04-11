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Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023
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15:13 11.04.2023 (обновлено: 16:21 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:13
2023-04-11T16:21
россия
венгрия
экономика
москва
петер сийярто
александр новак
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе. Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. "Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ - ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Соответствующий договор с "Газпромэкспортом" был подписан 13 октября 2022 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, венгрия, экономика, москва, петер сийярто, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром
Россия, Венгрия, Экономика, Москва, Петер Сийярто, Александр Новак, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что договор с "Газпромом" по отсрочке платежей за газ остался в силе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе.
Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ - ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Соответствующий договор с "Газпромэкспортом" был подписан 13 октября 2022 года.
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РоссияВенгрияЭкономикаМоскваПетер СийяртоАлександр НовакАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Газпром
 
 
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