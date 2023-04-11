https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:13
2023-04-11T15:13
2023-04-11T16:21
россия
венгрия
экономика
москва
петер сийярто
александр новак
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе. Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. "Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ - ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Соответствующий договор с "Газпромэкспортом" был подписан 13 октября 2022 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, экономика, москва, петер сийярто, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром
Россия, Венгрия, Экономика, Москва, Петер Сийярто, Александр Новак, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Газпром
Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что договор с "Газпромом" по отсрочке платежей за газ остался в силе
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе.
Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве
с вице-премьером РФ Александром Новаком
и генеральным директором "Росатома
" Алексеем Лихачевым
.
"Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ - ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Соответствующий договор с "Газпромэкспортом" был подписан 13 октября 2022 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО