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В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН - РИА Новости, 11.04.2023
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03:21 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/oon-1864369845.html
В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН - РИА Новости, 11.04.2023
В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:21
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных международных проблем, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич. Таким образом он прокомментировал инициированную Москвой работу в ООН по теме экспортного контроля, затрагивающей конфликты в различных странах по всему миру. "Речь идет не только про Украину, но и в принципе о методах и способах этого контроля, который требует развития как через механизмы ооновской площадки, так и через женевские структуры, кстати", - обратил внимание белорусский дипломат.
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оон, обсе, белоруссия, россия, москва
ООН, ОБСЕ, Белоруссия, Россия, Москва
В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: участие Запада в ООН похоже на "работу ради картинки"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных международных проблем, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
«
"Это вызывает глубокое сожаление, поскольку мне кажется, что в нынешнем виде участие западных делегаций в работе Совбеза больше напоминает работу ради картинки и ради, собственно говоря, информационных поводов для собственной внутренней аудитории, а не поиска действительного решения проблемы, не снятия законных озабоченностей РФ и ее партнеров в сфере безопасности на тех принципах, которые закреплены и в уставе ООН, и в уставе региональных организаций, в частности, ОБСЕ. Я имею в виду неделимость безопасности, нерешение проблем собственной безопасности за счет других", - сказал Амбразевич.
Таким образом он прокомментировал инициированную Москвой работу в ООН по теме экспортного контроля, затрагивающей конфликты в различных странах по всему миру.
"Речь идет не только про Украину, но и в принципе о методах и способах этого контроля, который требует развития как через механизмы ооновской площадки, так и через женевские структуры, кстати", - обратил внимание белорусский дипломат.
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