В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: участие Запада в ООН похоже на "работу ради картинки"
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 11 апр – РИА Новости. Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных международных проблем, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
«
"Это вызывает глубокое сожаление, поскольку мне кажется, что в нынешнем виде участие западных делегаций в работе Совбеза больше напоминает работу ради картинки и ради, собственно говоря, информационных поводов для собственной внутренней аудитории, а не поиска действительного решения проблемы, не снятия законных озабоченностей РФ и ее партнеров в сфере безопасности на тех принципах, которые закреплены и в уставе ООН, и в уставе региональных организаций, в частности, ОБСЕ. Я имею в виду неделимость безопасности, нерешение проблем собственной безопасности за счет других", - сказал Амбразевич.
Таким образом он прокомментировал инициированную Москвой работу в ООН по теме экспортного контроля, затрагивающей конфликты в различных странах по всему миру.
"Речь идет не только про Украину, но и в принципе о методах и способах этого контроля, который требует развития как через механизмы ооновской площадки, так и через женевские структуры, кстати", - обратил внимание белорусский дипломат.