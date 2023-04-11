https://ria.ru/20230411/oon-1864369845.html

В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН

В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН - РИА Новости, 11.04.2023

В белорусском МИД раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН

Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:21

2023-04-11T03:21

2023-04-11T03:21

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ООН, 11 апр – РИА Новости. Участие делегаций стран Запада в заседаниях Совета безопасности ООН больше напоминает "работу ради картинки", нежели реальный поиск решений для актуальных международных проблем, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич. Таким образом он прокомментировал инициированную Москвой работу в ООН по теме экспортного контроля, затрагивающей конфликты в различных странах по всему миру. "Речь идет не только про Украину, но и в принципе о методах и способах этого контроля, который требует развития как через механизмы ооновской площадки, так и через женевские структуры, кстати", - обратил внимание белорусский дипломат.

https://ria.ru/20230405/oon-1863350414.html

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