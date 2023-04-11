https://ria.ru/20230411/obvinenie-1864621182.html

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении - РИА Новости, 11.04.2023

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении

Ереван после пограничного боестолкновения обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:10

2023-04-11T21:10

2023-04-11T21:10

в мире

азербайджан

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786026919_0:62:3092:1801_1920x0_80_0_0_fb514f120f4413f5c4864a93bd7e4040.jpg

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Ереван после пограничного боестолкновения обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, с его стороны погибли трое военных; минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных. "Агрессивные действия азербайджанской стороны были осуществлены вопреки готовности армянской стороны решать проблемы на местах путем конструктивных переговоров. Провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Подобная политика Азербайджана не нова, это продолжение нападений, совершённых в мае 2021 года, а также в сентябре 2022 года, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Армении", - говорится в заявлении армянского МИД/ В нем также отмечается, что 11 апреля примерно в 15.00 мск в районе села Тех Сюникской области "группа военнослужащих ВС Азербайджана приблизилась к армянским военным под предлогом корректировки пунктов пограничной дислокации, после этого спровоцировала, а затем открыла огонь из огнестрельного и других видов оружия различного калибра". В МИД заявили, что армянские военные предприняли ответные действия и защитили территорию страны. "Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством целенаправленных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и не допустить дальнейшей эскалации ситуации с его стороны", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, ереван