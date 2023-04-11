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Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении - РИА Новости, 11.04.2023
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21:10 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/obvinenie-1864621182.html
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении - РИА Новости, 11.04.2023
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении
Ереван после пограничного боестолкновения обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:10
2023-04-11T21:10
в мире
азербайджан
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Ереван после пограничного боестолкновения обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, с его стороны погибли трое военных; минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных. "Агрессивные действия азербайджанской стороны были осуществлены вопреки готовности армянской стороны решать проблемы на местах путем конструктивных переговоров. Провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Подобная политика Азербайджана не нова, это продолжение нападений, совершённых в мае 2021 года, а также в сентябре 2022 года, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Армении", - говорится в заявлении армянского МИД/ В нем также отмечается, что 11 апреля примерно в 15.00 мск в районе села Тех Сюникской области "группа военнослужащих ВС Азербайджана приблизилась к армянским военным под предлогом корректировки пунктов пограничной дислокации, после этого спровоцировала, а затем открыла огонь из огнестрельного и других видов оружия различного калибра". В МИД заявили, что армянские военные предприняли ответные действия и защитили территорию страны. "Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством целенаправленных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и не допустить дальнейшей эскалации ситуации с его стороны", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территориальную целостность Армении

Ереван обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Pixabay / Makalu
Вид на Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Ереван после пограничного боестолкновения обвинил Баку в очередном посягательстве на территориальную целостность Армении.
Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, с его стороны погибли трое военных; минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных.
"Агрессивные действия азербайджанской стороны были осуществлены вопреки готовности армянской стороны решать проблемы на местах путем конструктивных переговоров. Провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Подобная политика Азербайджана не нова, это продолжение нападений, совершённых в мае 2021 года, а также в сентябре 2022 года, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Армении", - говорится в заявлении армянского МИД/
В нем также отмечается, что 11 апреля примерно в 15.00 мск в районе села Тех Сюникской области "группа военнослужащих ВС Азербайджана приблизилась к армянским военным под предлогом корректировки пунктов пограничной дислокации, после этого спровоцировала, а затем открыла огонь из огнестрельного и других видов оружия различного калибра". В МИД заявили, что армянские военные предприняли ответные действия и защитили территорию страны.
"Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством целенаправленных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и не допустить дальнейшей эскалации ситуации с его стороны", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
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