https://ria.ru/20230411/obstrel-1864505212.html

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2023

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:29

2023-04-11T14:29

2023-04-11T15:50

специальная военная операция на украине

донецк

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.Украинские военные регулярно обстреливают столицу Донецкой Народной Республики. Сегодня в Куйбышевском районе пострадали два мирных жителя — удар пришелся по маршрутке.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны — члены НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, использующие снаряды такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также они получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

киев

донецкая народная республика

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донецк, киев, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина