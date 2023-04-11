Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 11.04.2023 (обновлено: 15:50 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/obstrel-1864505212.html
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:29
2023-04-11T15:50
специальная военная операция на украине
донецк
киев
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.Украинские военные регулярно обстреливают столицу Донецкой Народной Республики. Сегодня в Куйбышевском районе пострадали два мирных жителя — удар пришелся по маршрутке.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны — члены НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, использующие снаряды такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также они получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
киев
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, киев, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Киев, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Украинские военные регулярно обстреливают столицу Донецкой Народной Республики. Сегодня в Куйбышевском районе пострадали два мирных жителя — удар пришелся по маршрутке.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны — члены НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777, использующие снаряды такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также они получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКиевДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала