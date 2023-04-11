https://ria.ru/20230411/obstrel-1864501916.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов - РИА Новости, 11.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:21

2023-04-11T14:21

2023-04-11T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, в 13.40 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, макеевка, нато, донецкая народная республика