https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864550174.html
Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО
Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО - РИА Новости, 11.04.2023
Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО
Партию необходимого оборудования, а также посылки из дома привез губернатор Приамурья Василий Орлов амурским бойцам, находящимся в зоне СВО, сообщает... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:24
2023-04-11T16:24
2023-04-11T16:24
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Партию необходимого оборудования, а также посылки из дома привез губернатор Приамурья Василий Орлов амурским бойцам, находящимся в зоне СВО, сообщает правительство региона. Часть груза собрали активисты регионального отделения Народного фронта. Глава региона лично проверил, в каких условиях живут военнослужащие, достаточно ли хорошо они обеспечены продуктами и оборудованием, и передал амурчанам письма из дома и обереги, которые сделали для них дети. Рисунками ребят до самого потолка заклеены стены в медпункте — такие весточки из дома здесь очень ценят. Амурская делегация привезла для бойцов из 35-й и 36-й армии крупную партию оборудования — квадрокоптеры, тепловизорные прицелы, тактические рюкзаки, бинокли, приборы ночного видения, а также радиостанции, маскировочные сети, фонари и генераторы. Кроме этого, военнослужащим передали грузовой автомобиль "Урал" и необходимые запчасти для автомобилей. Все это в ближайшее время распределят по подразделениям.
https://ria.ru/20230410/kvadrotsikly-1864138715.html
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василий орлов (губернатор)
Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО
Губернатор Приамурья Василий Орлов привез посылки из дома и оборудование бойцам в зоне СВО
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости.
Партию необходимого оборудования, а также посылки из дома привез губернатор Приамурья Василий Орлов амурским бойцам, находящимся в зоне СВО, сообщает правительство
региона.
Часть груза собрали активисты регионального отделения Народного фронта. Глава региона лично проверил, в каких условиях живут военнослужащие, достаточно ли хорошо они обеспечены продуктами и оборудованием, и передал амурчанам письма из дома и обереги, которые сделали для них дети. Рисунками ребят до самого потолка заклеены стены в медпункте — такие весточки из дома здесь очень ценят.
«
"Настроение у всех боевое, условия размещения хорошие, продуктами питания бойцы обеспечены. Привезли им гостинцы, помощь, которую просили военные. Выяснили, в чем есть дополнительная потребность, постараемся обеспечить всем необходимым", - прокомментировал Орлов.
Амурская делегация привезла для бойцов из 35-й и 36-й армии крупную партию оборудования — квадрокоптеры, тепловизорные прицелы, тактические рюкзаки, бинокли, приборы ночного видения, а также радиостанции, маскировочные сети, фонари и генераторы. Кроме этого, военнослужащим передали грузовой автомобиль "Урал" и необходимые запчасти для автомобилей. Все это в ближайшее время распределят по подразделениям.
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