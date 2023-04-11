https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864550174.html

Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО

Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО - РИА Новости, 11.04.2023

Губернатор Приамурья привез посылки из дома и оборудование бойцам СВО

Партию необходимого оборудования, а также посылки из дома привез губернатор Приамурья Василий Орлов амурским бойцам, находящимся в зоне СВО, сообщает... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:24

2023-04-11T16:24

2023-04-11T16:24

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Партию необходимого оборудования, а также посылки из дома привез губернатор Приамурья Василий Орлов амурским бойцам, находящимся в зоне СВО, сообщает правительство региона. Часть груза собрали активисты регионального отделения Народного фронта. Глава региона лично проверил, в каких условиях живут военнослужащие, достаточно ли хорошо они обеспечены продуктами и оборудованием, и передал амурчанам письма из дома и обереги, которые сделали для них дети. Рисунками ребят до самого потолка заклеены стены в медпункте — такие весточки из дома здесь очень ценят. Амурская делегация привезла для бойцов из 35-й и 36-й армии крупную партию оборудования — квадрокоптеры, тепловизорные прицелы, тактические рюкзаки, бинокли, приборы ночного видения, а также радиостанции, маскировочные сети, фонари и генераторы. Кроме этого, военнослужащим передали грузовой автомобиль "Урал" и необходимые запчасти для автомобилей. Все это в ближайшее время распределят по подразделениям.

https://ria.ru/20230410/kvadrotsikly-1864138715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор)