https://ria.ru/20230411/neyroset-1864560299.html

Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда

Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда - РИА Новости, 11.04.2023

Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда

Нейросеть Сбера вошла в жюри всероссийского конкурса журналистского мастерства "Совет Федерации — палата регионов", технологическим партнёром которого выступает РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:53

2023-04-11T16:53

2023-04-11T16:53

год педагога и наставника

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769939947_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_941e0e84f6efbd60fb55ffbb9e2c609d.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Нейросеть Сбера вошла в жюри всероссийского конкурса журналистского мастерства "Совет Федерации — палата регионов", технологическим партнёром которого выступает компания, сообщает телеграм-канал СФ. Искусственный интеллект проанализирует работы конкурсантов с точки зрения творческого подхода, полноты раскрытия темы, грамотности и выразительности. Жюри учтёт оценки нейросети, при этом все члены жюри будут оценивать работы независимо друг от друга. "Включение в состав жюри искусственного интеллекта — наш первый эксперимент с такими технологиями. Нейросети сейчас повсеместно входят в нашу жизнь, становятся новой реальностью, которая, безусловно, потребует нового законодательного урегулирования", - сказал вице-спикер Совфеда, председатель жюри конкурса Константин Косачев. Он отметил, что Совет Федерации активно использует новейшие цифровые продукты. "Уверен, что этот опыт сотрудничества с технологиями Сбера будет интересным и востребованным", - сказал сенатор. Конкурс "Совет Федерации — палата регионов" проводится при поддержке Союза журналистов России. В нём могут участвовать как редакции СМИ и профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Работы принимаются в четырёх номинациях: "В фокусе — Совет Федерации" — материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов; "В центре внимания" — об интеграции новых российских регионов в общественно-политическое и социально-экономическое пространство страны; "Год в жизни страны" — о мероприятиях и инициативах, связанных с проведением в России Года педагога и наставника; "Журналистика. Новые лица" — о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами от 15 до 25 лет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество