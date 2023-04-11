https://ria.ru/20230411/neyroset-1864560299.html
Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда
Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда - РИА Новости, 11.04.2023
Нейросеть поучаствует в отборе журналистских работ на конкурс Совфеда
Нейросеть Сбера вошла в жюри всероссийского конкурса журналистского мастерства "Совет Федерации — палата регионов", технологическим партнёром которого выступает РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:53
2023-04-11T16:53
2023-04-11T16:53
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Нейросеть Сбера вошла в жюри всероссийского конкурса журналистского мастерства "Совет Федерации — палата регионов", технологическим партнёром которого выступает компания, сообщает телеграм-канал СФ. Искусственный интеллект проанализирует работы конкурсантов с точки зрения творческого подхода, полноты раскрытия темы, грамотности и выразительности. Жюри учтёт оценки нейросети, при этом все члены жюри будут оценивать работы независимо друг от друга. "Включение в состав жюри искусственного интеллекта — наш первый эксперимент с такими технологиями. Нейросети сейчас повсеместно входят в нашу жизнь, становятся новой реальностью, которая, безусловно, потребует нового законодательного урегулирования", - сказал вице-спикер Совфеда, председатель жюри конкурса Константин Косачев. Он отметил, что Совет Федерации активно использует новейшие цифровые продукты. "Уверен, что этот опыт сотрудничества с технологиями Сбера будет интересным и востребованным", - сказал сенатор. Конкурс "Совет Федерации — палата регионов" проводится при поддержке Союза журналистов России. В нём могут участвовать как редакции СМИ и профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Работы принимаются в четырёх номинациях: "В фокусе — Совет Федерации" — материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов; "В центре внимания" — об интеграции новых российских регионов в общественно-политическое и социально-экономическое пространство страны; "Год в жизни страны" — о мероприятиях и инициативах, связанных с проведением в России Года педагога и наставника; "Журналистика. Новые лица" — о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами от 15 до 25 лет.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Нейросеть Сбера вошла в жюри всероссийского конкурса журналистского мастерства "Совет Федерации — палата регионов", технологическим партнёром которого выступает компания, сообщает телеграм-канал СФ.
Искусственный интеллект проанализирует работы конкурсантов с точки зрения творческого подхода, полноты раскрытия темы, грамотности и выразительности. Жюри учтёт оценки нейросети, при этом все члены жюри будут оценивать работы независимо друг от друга.
"Включение в состав жюри искусственного интеллекта — наш первый эксперимент с такими технологиями. Нейросети сейчас повсеместно входят в нашу жизнь, становятся новой реальностью, которая, безусловно, потребует нового законодательного урегулирования", - сказал вице-спикер Совфеда, председатель жюри конкурса Константин Косачев.
Он отметил, что Совет Федерации активно использует новейшие цифровые продукты. "Уверен, что этот опыт сотрудничества с технологиями Сбера будет интересным и востребованным", - сказал сенатор.
Конкурс "Совет Федерации — палата регионов" проводится при поддержке Союза журналистов России. В нём могут участвовать как редакции СМИ и профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.
Работы принимаются в четырёх номинациях: "В фокусе — Совет Федерации" — материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов; "В центре внимания" — об интеграции новых российских регионов в общественно-политическое и социально-экономическое пространство страны; "Год в жизни страны" — о мероприятиях и инициативах, связанных с проведением в России Года педагога и наставника; "Журналистика. Новые лица" — о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами от 15 до 25 лет.