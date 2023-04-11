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ChatGPT подготовил мирный договор по Украине - РИА Новости, 11.04.2023
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08:03 11.04.2023 (обновлено: 13:49 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/neyroset-1864380668.html
ChatGPT подготовил мирный договор по Украине
ChatGPT подготовил мирный договор по Украине - РИА Новости, 11.04.2023
ChatGPT подготовил мирный договор по Украине
Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной, соответствующую задачу он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:03
2023-04-11T13:49
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной, соответствующую задачу он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.ChatGPT было поручено написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру.В письме к Путину, в частности, говорилось, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности. "Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами и поможет решить общие проблемы безопасности в рамках сотрудничества", — отмечалось в послании.Искусственный интеллект также сформулировал проект мирного договора об урегулировании конфликта на Украине, который включал следующие пункты: немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.Помимо этого, в проекте мирного договора также указывается необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом и содержится призыв к ООН, ЕС и ОБСЕ следить за выполнением данного договора.ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859757498.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
ChatGPT подготовил мирный договор по Украине

Berliner Zeitung: чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора по Украине

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной, соответствующую задачу он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.
ChatGPT было поручено написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру.
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В письме к Путину, в частности, говорилось, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности. "Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами и поможет решить общие проблемы безопасности в рамках сотрудничества", — отмечалось в послании.
Искусственный интеллект также сформулировал проект мирного договора об урегулировании конфликта на Украине, который включал следующие пункты: немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.
Помимо этого, в проекте мирного договора также указывается необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом и содержится призыв к ООН, ЕС и ОБСЕ следить за выполнением данного договора.
ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
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