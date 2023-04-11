https://ria.ru/20230411/nedelya-1864552522.html
Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий
Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий - РИА Новости, 11.04.2023
Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий
В столичном "Экспоцентре" с 11 по 14 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2023"(РНВТ), ее участниками стали более 260 компаний, среди которых... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:31
2023-04-11T16:31
2023-04-11T16:31
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
российская неделя высоких технологий
технологии
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 11 по 14 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2023"(РНВТ), ее участниками стали более 260 компаний, среди которых представители международного бизнеса и 27 российских регионов, которые привезли на выставку свои наработки в области связи и навигации, облачных исследований, информационных технологий, центров обработки данных и телекоммуникаций."РНВТ является частью реализации масштабного проекта "НТИ Экспо", призванного содействовать внедрению современных технологических достижений в промышленное производство и поддержана рядом федеральных министерств и ведомств. Неделя вошла в план основных мероприятий Десятилетия науки и технологий. Целое десятилетие особое внимание будет уделяться нашей отрасли", - сообщил на церемонии открытия председатель оргкомитета НТИ Экспо (Наука – Технологии Экспо) Владимир Кононов.Он рассказал, что годовая программа НТИ насыщена и включает пять крупных конгрессно-выставочных мероприятий, одним из которых впервые станет Российская неделя высоких технологий.По его словам, участниками РНВТ стали компании из шести федеральных округов и 27 регионов России, деловая программа включает в себя более 30 мероприятий, где выступят порядка 200 спикеров.От связи до искусственного разумаРНВТ проходит в Экспоцентре в седьмой раз и представляет собой межотраслевую платформу, бизнес-площадку, объединяющую выставочную экспозицию и деловые мероприятия в области сетей связи и навигации, облачных исследований, центров обработки данных, программного обеспечения и искусственного интеллекта.На торжественную церемонию открытия собралось много почетных гостей, среди них замминистра Минпромторга Василий Шпак, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин."РНВТ имеет большую значимость и высокий престиж. На ее полях пройдет большая деловая программа, включающая в себя выставки и конференции, а также форум "Российский софт: эффективные решения", где мы рассмотрим вопросы импортозамещения и импортоопережения. В отрасли информационных технологий за год прошли огромные изменения - ряд вендоров покинули рынок, что не нарушило работу, а наоборот, дало огромный толчок в развитии России, как независимой страны", - сказал Паршин.Вице-президент ТПП Максим Фатеев на церемонии открытия подчеркнул, что "только активная госполитика в области новых, современных технологий и взаимодействие между бизнесом, поставщиком новых технологий, инвестором, общественными организациями, российским обществом позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и открытие РНВТ – это еще один шаг к технологическому суверенитету".Гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин подчеркнул высокий интерес к РНВТ, как инновационной площадке с высокой концентрацией новых идей.В текущем году выставка выросла не только по количеству экспонентов, но и в площадях. Она занимает более трех тысяч квадратных метров, а из 260 компаний, 50 – впервые принимают участие в РНВТ.На экспозиции несколько коллективных стендов, один из них – "Российские цифровые коммуникации"."Сегмент экспонентов также становится все более разнообразным – от больших бизнес-компаний до небольшого, малого бизнеса с уникальными идеями и разработками. Нам важно показывать все возможности "Экспоцентра" в части поддержки российского бизнеса на всех его уровнях. В этом году также мы принимаем коллективные стенды наших коллег из Китая и Ирана, которые очень быстро сориентировались и считают российский рынок очень перспективным", - сказал Вялкин.Центральным событием РНВТ стала юбилейная, 35-я выставка "Связь – 2023", а также представлена экспозиция навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2023".Гости РНВТ станут участниками международного навигационного форума и конгресса "Сфера", форумов "Связь -2023" и "Российский софт: эффективные решения для цифровой экономики".Деловая программа включает в себя обсуждения за круглыми столами, конференции, и семинары. Важным событием станет стратегическая сессия "Цифровая трансформация российской экономики: приоритеты, кадры, законы"."Связь - 2023" представила проекты будущего"Связь - 2023" расположилась во втором павильоне Экспоцентра, ее участники представили новейшие телекоммуникационные и информационные технологии, решения в областях: мобильной и спутниковой связи, радиосвязи, фиксированной связи, 5G, Smart Device Show, Интернета вещей (IoT), а также искусственного интеллекта, AR и VR, телематики, навигации, центров обработки и хранения данных, телевидения и радиовещания, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.На экспозиции проходит демонстрация не только существующих, но и перспективных продуктов, знакомясь с которыми, посетители могут принимать решения о дальнейшем развитии своих компаний, их ИКТ-инфраструктуры.На экспозиции представлены новые компании из ранее не участвующих регионов: Республики Карелии, Иркутской и Костромской областей.Впервые на выставке "Связь" масштабный национальный павильон КНР. Более 90 компаний из КНР и Тайваня демонстрируют свои решения в сфере телекоммуникационного оборудования, телематики и навигации.На экспозиции также представлен национальный павильон Исламской республики Иран. Десять иранских брендов демонстрируют свои самые новейшие разработки.Международные связиНа церемонии открытия РНВТ присутствовал замминистра связи Ирана Мейсам Абеди, который высказал уверенность в наращивании отношений с Россией и совместной работе по преодолению трудностей в связи с барьерами, устроенными западными партнерами."В последнее время страны часто сталкиваются с ограничительными мерами от санкций, которые противоречат логике универсальности интернета и создают почву для цифрового разрыва между странами. Нам всем необходимо принять меры для решения этой проблем. Россия совместно с Ираном должны остановить этот процесс, в надежде искоренить цифровой разрыв в мире", - сказал Абеди.Он выразил уверенность, что РНВТ и выставка "Связь 2023" станут началом серьезного сотрудничества между Россией и Ираном."Уверен, что при поддержке и политической воле двух сторон, мы станем свидетелями прорыва в области цифрового развития и связи", - подчеркнул он.Мероприятие проводится при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ, Комитета по науке и высшему образованию ГД РФ, Роскомнадзора, департамента информационных технологий города Москвы, под патронатом ТПП РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, российская неделя высоких технологий, технологии
Экспоцентр, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Российская неделя высоких технологий, Технологии
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 11 по 14 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2023"(РНВТ), ее участниками стали более 260 компаний, среди которых представители международного бизнеса и 27 российских регионов, которые привезли на выставку свои наработки в области связи и навигации, облачных исследований, информационных технологий, центров обработки данных и телекоммуникаций.
"РНВТ является частью реализации масштабного проекта "НТИ Экспо", призванного содействовать внедрению современных технологических достижений в промышленное производство и поддержана рядом федеральных министерств и ведомств. Неделя вошла в план основных мероприятий Десятилетия науки и технологий. Целое десятилетие особое внимание будет уделяться нашей отрасли", - сообщил на церемонии открытия председатель оргкомитета НТИ Экспо (Наука – Технологии Экспо) Владимир Кононов
.
Он рассказал, что годовая программа НТИ насыщена и включает пять крупных конгрессно-выставочных мероприятий, одним из которых впервые станет Российская неделя высоких технологий.
По его словам, участниками РНВТ стали компании из шести федеральных округов и 27 регионов России
, деловая программа включает в себя более 30 мероприятий, где выступят порядка 200 спикеров.
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От связи до искусственного разума
РНВТ проходит в Экспоцентре в седьмой раз и представляет собой межотраслевую платформу, бизнес-площадку, объединяющую выставочную экспозицию и деловые мероприятия в области сетей связи и навигации, облачных исследований, центров обработки данных, программного обеспечения и искусственного интеллекта.
На торжественную церемонию открытия собралось много почетных гостей, среди них замминистра Минпромторга
Василий Шпак, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
.
"РНВТ имеет большую значимость и высокий престиж. На ее полях пройдет большая деловая программа, включающая в себя выставки и конференции, а также форум "Российский софт: эффективные решения", где мы рассмотрим вопросы импортозамещения и импортоопережения. В отрасли информационных технологий за год прошли огромные изменения - ряд вендоров покинули рынок, что не нарушило работу, а наоборот, дало огромный толчок в развитии России, как независимой страны", - сказал Паршин.
Вице-президент ТПП
Максим Фатеев на церемонии открытия подчеркнул, что "только активная госполитика в области новых, современных технологий и взаимодействие между бизнесом, поставщиком новых технологий, инвестором, общественными организациями, российским обществом позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и открытие РНВТ – это еще один шаг к технологическому суверенитету".
Гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин подчеркнул высокий интерес к РНВТ, как инновационной площадке с высокой концентрацией новых идей.
В текущем году выставка выросла не только по количеству экспонентов, но и в площадях. Она занимает более трех тысяч квадратных метров, а из 260 компаний, 50 – впервые принимают участие в РНВТ.
Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий
На экспозиции несколько коллективных стендов, один из них – "Российские цифровые коммуникации".
"Сегмент экспонентов также становится все более разнообразным – от больших бизнес-компаний до небольшого, малого бизнеса с уникальными идеями и разработками. Нам важно показывать все возможности "Экспоцентра" в части поддержки российского бизнеса на всех его уровнях. В этом году также мы принимаем коллективные стенды наших коллег из Китая
и Ирана
, которые очень быстро сориентировались и считают российский рынок очень перспективным", - сказал Вялкин.
Центральным событием РНВТ стала юбилейная, 35-я выставка "Связь – 2023", а также представлена экспозиция навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2023".
Гости РНВТ станут участниками международного навигационного форума и конгресса "Сфера", форумов "Связь -2023" и "Российский софт: эффективные решения для цифровой экономики".
Деловая программа включает в себя обсуждения за круглыми столами, конференции, и семинары. Важным событием станет стратегическая сессия "Цифровая трансформация российской экономики: приоритеты, кадры, законы".
"Связь - 2023" представила проекты будущего
"Связь - 2023" расположилась во втором павильоне Экспоцентра, ее участники представили новейшие телекоммуникационные и информационные технологии, решения в областях: мобильной и спутниковой связи, радиосвязи, фиксированной связи, 5G, Smart Device Show, Интернета вещей (IoT), а также искусственного интеллекта, AR и VR, телематики, навигации, центров обработки и хранения данных, телевидения и радиовещания, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.
На экспозиции проходит демонстрация не только существующих, но и перспективных продуктов, знакомясь с которыми, посетители могут принимать решения о дальнейшем развитии своих компаний, их ИКТ-инфраструктуры.
На экспозиции представлены новые компании из ранее не участвующих регионов: Республики Карелии
, Иркутской и Костромской областей
.
Впервые на выставке "Связь" масштабный национальный павильон КНР. Более 90 компаний из КНР и Тайваня
демонстрируют свои решения в сфере телекоммуникационного оборудования, телематики и навигации.
Экспоцентр провел 80 выставочных и 700 конгрессных мероприятий
На экспозиции также представлен национальный павильон Исламской республики Иран. Десять иранских брендов демонстрируют свои самые новейшие разработки.
На церемонии открытия РНВТ присутствовал замминистра связи Ирана Мейсам Абеди, который высказал уверенность в наращивании отношений с Россией и совместной работе по преодолению трудностей в связи с барьерами, устроенными западными партнерами.
"В последнее время страны часто сталкиваются с ограничительными мерами от санкций, которые противоречат логике универсальности интернета и создают почву для цифрового разрыва между странами. Нам всем необходимо принять меры для решения этой проблем. Россия совместно с Ираном должны остановить этот процесс, в надежде искоренить цифровой разрыв в мире", - сказал Абеди.
Он выразил уверенность, что РНВТ и выставка "Связь 2023" станут началом серьезного сотрудничества между Россией и Ираном.
"Уверен, что при поддержке и политической воле двух сторон, мы станем свидетелями прорыва в области цифрового развития и связи", - подчеркнул он.
Мероприятие проводится при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ, Комитета по науке и высшему образованию ГД
РФ, Роскомнадзора
, департамента информационных технологий города Москвы
, под патронатом ТПП РФ.