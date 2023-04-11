https://ria.ru/20230411/nedelya-1864552522.html

Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий

Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий - РИА Новости, 11.04.2023

Более 260 компаний приняли участие в Российской неделе высоких технологий

В столичном "Экспоцентре" с 11 по 14 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2023"(РНВТ), ее участниками стали более 260 компаний, среди которых... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:31

2023-04-11T16:31

2023-04-11T16:31

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

российская неделя высоких технологий

технологии

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 11 по 14 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2023"(РНВТ), ее участниками стали более 260 компаний, среди которых представители международного бизнеса и 27 российских регионов, которые привезли на выставку свои наработки в области связи и навигации, облачных исследований, информационных технологий, центров обработки данных и телекоммуникаций."РНВТ является частью реализации масштабного проекта "НТИ Экспо", призванного содействовать внедрению современных технологических достижений в промышленное производство и поддержана рядом федеральных министерств и ведомств. Неделя вошла в план основных мероприятий Десятилетия науки и технологий. Целое десятилетие особое внимание будет уделяться нашей отрасли", - сообщил на церемонии открытия председатель оргкомитета НТИ Экспо (Наука – Технологии Экспо) Владимир Кононов.Он рассказал, что годовая программа НТИ насыщена и включает пять крупных конгрессно-выставочных мероприятий, одним из которых впервые станет Российская неделя высоких технологий.По его словам, участниками РНВТ стали компании из шести федеральных округов и 27 регионов России, деловая программа включает в себя более 30 мероприятий, где выступят порядка 200 спикеров.От связи до искусственного разумаРНВТ проходит в Экспоцентре в седьмой раз и представляет собой межотраслевую платформу, бизнес-площадку, объединяющую выставочную экспозицию и деловые мероприятия в области сетей связи и навигации, облачных исследований, центров обработки данных, программного обеспечения и искусственного интеллекта.На торжественную церемонию открытия собралось много почетных гостей, среди них замминистра Минпромторга Василий Шпак, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин."РНВТ имеет большую значимость и высокий престиж. На ее полях пройдет большая деловая программа, включающая в себя выставки и конференции, а также форум "Российский софт: эффективные решения", где мы рассмотрим вопросы импортозамещения и импортоопережения. В отрасли информационных технологий за год прошли огромные изменения - ряд вендоров покинули рынок, что не нарушило работу, а наоборот, дало огромный толчок в развитии России, как независимой страны", - сказал Паршин.Вице-президент ТПП Максим Фатеев на церемонии открытия подчеркнул, что "только активная госполитика в области новых, современных технологий и взаимодействие между бизнесом, поставщиком новых технологий, инвестором, общественными организациями, российским обществом позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и открытие РНВТ – это еще один шаг к технологическому суверенитету".Гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин подчеркнул высокий интерес к РНВТ, как инновационной площадке с высокой концентрацией новых идей.В текущем году выставка выросла не только по количеству экспонентов, но и в площадях. Она занимает более трех тысяч квадратных метров, а из 260 компаний, 50 – впервые принимают участие в РНВТ.На экспозиции несколько коллективных стендов, один из них – "Российские цифровые коммуникации"."Сегмент экспонентов также становится все более разнообразным – от больших бизнес-компаний до небольшого, малого бизнеса с уникальными идеями и разработками. Нам важно показывать все возможности "Экспоцентра" в части поддержки российского бизнеса на всех его уровнях. В этом году также мы принимаем коллективные стенды наших коллег из Китая и Ирана, которые очень быстро сориентировались и считают российский рынок очень перспективным", - сказал Вялкин.Центральным событием РНВТ стала юбилейная, 35-я выставка "Связь – 2023", а также представлена экспозиция навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2023".Гости РНВТ станут участниками международного навигационного форума и конгресса "Сфера", форумов "Связь -2023" и "Российский софт: эффективные решения для цифровой экономики".Деловая программа включает в себя обсуждения за круглыми столами, конференции, и семинары. Важным событием станет стратегическая сессия "Цифровая трансформация российской экономики: приоритеты, кадры, законы"."Связь - 2023" представила проекты будущего"Связь - 2023" расположилась во втором павильоне Экспоцентра, ее участники представили новейшие телекоммуникационные и информационные технологии, решения в областях: мобильной и спутниковой связи, радиосвязи, фиксированной связи, 5G, Smart Device Show, Интернета вещей (IoT), а также искусственного интеллекта, AR и VR, телематики, навигации, центров обработки и хранения данных, телевидения и радиовещания, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.На экспозиции проходит демонстрация не только существующих, но и перспективных продуктов, знакомясь с которыми, посетители могут принимать решения о дальнейшем развитии своих компаний, их ИКТ-инфраструктуры.На экспозиции представлены новые компании из ранее не участвующих регионов: Республики Карелии, Иркутской и Костромской областей.Впервые на выставке "Связь" масштабный национальный павильон КНР. Более 90 компаний из КНР и Тайваня демонстрируют свои решения в сфере телекоммуникационного оборудования, телематики и навигации.На экспозиции также представлен национальный павильон Исламской республики Иран. Десять иранских брендов демонстрируют свои самые новейшие разработки.Международные связиНа церемонии открытия РНВТ присутствовал замминистра связи Ирана Мейсам Абеди, который высказал уверенность в наращивании отношений с Россией и совместной работе по преодолению трудностей в связи с барьерами, устроенными западными партнерами."В последнее время страны часто сталкиваются с ограничительными мерами от санкций, которые противоречат логике универсальности интернета и создают почву для цифрового разрыва между странами. Нам всем необходимо принять меры для решения этой проблем. Россия совместно с Ираном должны остановить этот процесс, в надежде искоренить цифровой разрыв в мире", - сказал Абеди.Он выразил уверенность, что РНВТ и выставка "Связь 2023" станут началом серьезного сотрудничества между Россией и Ираном."Уверен, что при поддержке и политической воле двух сторон, мы станем свидетелями прорыва в области цифрового развития и связи", - подчеркнул он.Мероприятие проводится при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ, Комитета по науке и высшему образованию ГД РФ, Роскомнадзора, департамента информационных технологий города Москвы, под патронатом ТПП РФ.

https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862903493.html

https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862911349.html

https://ria.ru/20221206/ekspotsentr-1836737984.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, российская неделя высоких технологий, технологии