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В России нашли способ улучшить плодородие почв - РИА Новости, 11.04.2023
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Наука
 
03:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html
В России нашли способ улучшить плодородие почв
В России нашли способ улучшить плодородие почв - РИА Новости, 11.04.2023
В России нашли способ улучшить плодородие почв
Использовать биоуголь, полученный из органических отходов, для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия предложили ученые Тюменского государственного... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:00
2023-04-11T03:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
тюменский государственный университет
тюмень
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Использовать биоуголь, полученный из органических отходов, для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия предложили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По их словам, это также позволит обеспечить экологическую чистоту агрохозяйств и частично заменить минеральные удобрения. Результаты исследования опубликованы в Biomass Conversion and Biorefinery.Исследователи ТюмГУ получили из органических отходов биоуголь, который был использован в качестве добавок, повышающих урожайность зерновых культур. По их данным, внесение в почву биоуглей, полученных из коровьего навоза и пшеничной соломы, привело к приросту массы мягкой яровой пшеницы на 14–23%.В результате термической переработки в бескислородной среде органические отходы, такие как опилки, солома, скорлупа кедровых орехов, преобразуются в высокопористый углеродный материал. При его добавлении в почву улучшается ее структура и водно-воздушный режим. Помимо этого в состав биоугля входит широкий набор микроэлементов, уникальный для каждого используемого вида сырья, что положительным образом сказывается на плодородии почвы."В нашей стране биоуголь в основном древесный и используется преимущественно как топливный ресурс. Мы же предлагаем рассмотреть его либо в качестве самостоятельного удобрения для сельскохозяйственных земель, либо в составе композиций с другими видами почвенных мелиорантов", – пояснил научный сотрудник лаборатории Константин Пономарев.Возникающие полигоны и свалки отходов представляют экологическую и санитарно-эпидемиологическую опасность для близлежащих территорий. Согласно стратегии экологической безопасности РФ, предполагается, что к 2025 году объемы отходов производства и потребления превысят 30 млрд тонн.По мнению ученых ТюмГУ, ресурсоэффективная термическая переработка такого рода отходов позволит не только получить биоуголь, но и решить проблему частичной утилизации парниковых газов, выделяющихся в атмосферу в условиях естественного хранения на свалках.На текущий момент ученые проводят эксперименты по оценке влияния совместного использования биоугля и других минеральных удобрений на урожайность пшеницы. Результаты помогут разработать рекомендации по использованию технологии термической переработки биомассы в биоуголь и способам внесения получаемых мелиорантов.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Исследование проводится в рамках стратегического проекта "Экосистемы будущего".
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, тюменский государственный университет, тюмень
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Тюменский государственный университет, Тюмень

В России нашли способ улучшить плодородие почв

© iStock.com / narvikkТрактор во время посевных работ в поле
Трактор во время посевных работ в поле - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© iStock.com / narvikk
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Использовать биоуголь, полученный из органических отходов, для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия предложили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По их словам, это также позволит обеспечить экологическую чистоту агрохозяйств и частично заменить минеральные удобрения. Результаты исследования опубликованы в Biomass Conversion and Biorefinery.
Исследователи ТюмГУ получили из органических отходов биоуголь, который был использован в качестве добавок, повышающих урожайность зерновых культур. По их данным, внесение в почву биоуглей, полученных из коровьего навоза и пшеничной соломы, привело к приросту массы мягкой яровой пшеницы на 14–23%.
«

"Так как внесение мелиорантов на основе биоуглей в почву положительно влияет на ее плодородие, то имеется возможность сократить объемы накапливающихся органических отходов и при этом повысить урожайность сельскохозяйственных культур", – рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Института X-BIO ТюмГУ Иван Шаненков.

© Фото : Пресс-служба ТюмГУМягкая яровая пшеница, выращенная в климатической камере на почвах с внесенными биоуглями
Мягкая яровая пшеница, выращенная в климатической камере на почвах с внесенными биоуглями - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Пресс-служба ТюмГУ
Мягкая яровая пшеница, выращенная в климатической камере на почвах с внесенными биоуглями
В результате термической переработки в бескислородной среде органические отходы, такие как опилки, солома, скорлупа кедровых орехов, преобразуются в высокопористый углеродный материал. При его добавлении в почву улучшается ее структура и водно-воздушный режим. Помимо этого в состав биоугля входит широкий набор микроэлементов, уникальный для каждого используемого вида сырья, что положительным образом сказывается на плодородии почвы.
"В нашей стране биоуголь в основном древесный и используется преимущественно как топливный ресурс. Мы же предлагаем рассмотреть его либо в качестве самостоятельного удобрения для сельскохозяйственных земель, либо в составе композиций с другими видами почвенных мелиорантов", – пояснил научный сотрудник лаборатории Константин Пономарев.
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По мнению ученых ТюмГУ, ресурсоэффективная термическая переработка такого рода отходов позволит не только получить биоуголь, но и решить проблему частичной утилизации парниковых газов, выделяющихся в атмосферу в условиях естественного хранения на свалках.
На текущий момент ученые проводят эксперименты по оценке влияния совместного использования биоугля и других минеральных удобрений на урожайность пшеницы. Результаты помогут разработать рекомендации по использованию технологии термической переработки биомассы в биоуголь и способам внесения получаемых мелиорантов.
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НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияТюменский государственный университетТюмень
 
 
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