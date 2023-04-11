https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

В России нашли способ улучшить плодородие почв

В России нашли способ улучшить плодородие почв - РИА Новости, 11.04.2023

В России нашли способ улучшить плодородие почв

Использовать биоуголь, полученный из органических отходов, для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия предложили ученые Тюменского государственного... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:00

2023-04-11T03:00

2023-04-11T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

тюменский государственный университет

тюмень

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Использовать биоуголь, полученный из органических отходов, для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородия предложили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По их словам, это также позволит обеспечить экологическую чистоту агрохозяйств и частично заменить минеральные удобрения. Результаты исследования опубликованы в Biomass Conversion and Biorefinery.Исследователи ТюмГУ получили из органических отходов биоуголь, который был использован в качестве добавок, повышающих урожайность зерновых культур. По их данным, внесение в почву биоуглей, полученных из коровьего навоза и пшеничной соломы, привело к приросту массы мягкой яровой пшеницы на 14–23%.В результате термической переработки в бескислородной среде органические отходы, такие как опилки, солома, скорлупа кедровых орехов, преобразуются в высокопористый углеродный материал. При его добавлении в почву улучшается ее структура и водно-воздушный режим. Помимо этого в состав биоугля входит широкий набор микроэлементов, уникальный для каждого используемого вида сырья, что положительным образом сказывается на плодородии почвы."В нашей стране биоуголь в основном древесный и используется преимущественно как топливный ресурс. Мы же предлагаем рассмотреть его либо в качестве самостоятельного удобрения для сельскохозяйственных земель, либо в составе композиций с другими видами почвенных мелиорантов", – пояснил научный сотрудник лаборатории Константин Пономарев.Возникающие полигоны и свалки отходов представляют экологическую и санитарно-эпидемиологическую опасность для близлежащих территорий. Согласно стратегии экологической безопасности РФ, предполагается, что к 2025 году объемы отходов производства и потребления превысят 30 млрд тонн.По мнению ученых ТюмГУ, ресурсоэффективная термическая переработка такого рода отходов позволит не только получить биоуголь, но и решить проблему частичной утилизации парниковых газов, выделяющихся в атмосферу в условиях естественного хранения на свалках.На текущий момент ученые проводят эксперименты по оценке влияния совместного использования биоугля и других минеральных удобрений на урожайность пшеницы. Результаты помогут разработать рекомендации по использованию технологии термической переработки биомассы в биоуголь и способам внесения получаемых мелиорантов.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Исследование проводится в рамках стратегического проекта "Экосистемы будущего".

https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html

https://ria.ru/20220628/tyumgu-1798386918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, россия, тюменский государственный университет, тюмень