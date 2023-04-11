https://ria.ru/20230411/nauka-1864193059.html

Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне

Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне - РИА Новости, 11.04.2023

Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне

Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:00

2023-04-11T05:00

2023-04-11T11:38

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

сибирский федеральный университет

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спорт

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата – производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности.Чтобы контролировать состояние организма атлета во время тренировок, специалисты по спортивной медицине измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь на анализ во время тренировки неудобно и создает стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов, отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.По ее словам, одна из таких аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции – уровня свечения ферментов бактерий в присутствии образцов слюны до и во время физической нагрузки. Метод биолюминесцентного ингибирования является оригинальной разработкой заведующей кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк.Ученые СФУ провели эксперименты с участием спортсменов-лыжников и установили, что биолюминесцентную ферментативную систему, специфичную к лактату, можно использовать для неинвазивого мониторинга тренировочного процесса."Для измерения концентрации лактата в образцах слюны не нужны специальные навыки. Спортсмен получает заключение о своем состоянии в течение двух минут, тогда как анализ аналогичных методов занимает 10 и более минут", – пояснила Галина Жукова.В будущем ученые планируют на основе разработанной методики создать удобный в использовании биодатчик и программу к нему. По их мнению, он может стать востребованным аналитическим инструментом для спортивной медицины, к преимуществам которого относятся портативность, быстрота, неинвазивность и возможность проведения диагностики во время тренировочного процесса.Исследование проводилось в рамках стратегического проекта СФУ Gastronomic RnD Park, реализуемого по программе "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html

https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, биология, здоровье, медицина, спорт