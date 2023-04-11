Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата – производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности.Чтобы контролировать состояние организма атлета во время тренировок, специалисты по спортивной медицине измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь на анализ во время тренировки неудобно и создает стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов, отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.По ее словам, одна из таких аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции – уровня свечения ферментов бактерий в присутствии образцов слюны до и во время физической нагрузки. Метод биолюминесцентного ингибирования является оригинальной разработкой заведующей кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк.Ученые СФУ провели эксперименты с участием спортсменов-лыжников и установили, что биолюминесцентную ферментативную систему, специфичную к лактату, можно использовать для неинвазивого мониторинга тренировочного процесса."Для измерения концентрации лактата в образцах слюны не нужны специальные навыки. Спортсмен получает заключение о своем состоянии в течение двух минут, тогда как анализ аналогичных методов занимает 10 и более минут", – пояснила Галина Жукова.В будущем ученые планируют на основе разработанной методики создать удобный в использовании биодатчик и программу к нему. По их мнению, он может стать востребованным аналитическим инструментом для спортивной медицины, к преимуществам которого относятся портативность, быстрота, неинвазивность и возможность проведения диагностики во время тренировочного процесса.Исследование проводилось в рамках стратегического проекта СФУ Gastronomic RnD Park, реализуемого по программе "Приоритет-2030".
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.
Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата – производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности.
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Чтобы контролировать состояние организма атлета во время тренировок, специалисты по спортивной медицине измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь на анализ во время тренировки неудобно и создает стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.
Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов, отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.
«
"Для диагностики состояния организма спортсмена во время тренировочного процесса можно использовать слюну. Ранее было показано, что содержание лактата в крови и слюне имеет хорошую корреляцию. Поэтому мы поставили задачу разработать аналитические системы, способные легко и быстро определять содержание лактата в слюне", – рассказала Жукова.
По ее словам, одна из таких аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции – уровня свечения ферментов бактерий в присутствии образцов слюны до и во время физической нагрузки. Метод биолюминесцентного ингибирования является оригинальной разработкой заведующей кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк.
Ученые СФУ провели эксперименты с участием спортсменов-лыжников и установили, что биолюминесцентную ферментативную систему, специфичную к лактату, можно использовать для неинвазивого мониторинга тренировочного процесса.
"Для измерения концентрации лактата в образцах слюны не нужны специальные навыки. Спортсмен получает заключение о своем состоянии в течение двух минут, тогда как анализ аналогичных методов занимает 10 и более минут", – пояснила Галина Жукова.
В будущем ученые планируют на основе разработанной методики создать удобный в использовании биодатчик и программу к нему. По их мнению, он может стать востребованным аналитическим инструментом для спортивной медицины, к преимуществам которого относятся портативность, быстрота, неинвазивность и возможность проведения диагностики во время тренировочного процесса.
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Исследование проводилось в рамках стратегического проекта СФУ Gastronomic RnD Park, реализуемого по программе "Приоритет-2030".
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