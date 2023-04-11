Рейтинг@Mail.ru
Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:00 11.04.2023 (обновлено: 11:38 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/nauka-1864193059.html
Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне
Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне - РИА Новости, 11.04.2023
Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне
Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:00
2023-04-11T11:38
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
сибирский федеральный университет
биология
здоровье
медицина
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864194575_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_ebd299b3c9c80b91d1eb60e341589dac.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата – производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности.Чтобы контролировать состояние организма атлета во время тренировок, специалисты по спортивной медицине измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь на анализ во время тренировки неудобно и создает стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов, отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.По ее словам, одна из таких аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции – уровня свечения ферментов бактерий в присутствии образцов слюны до и во время физической нагрузки. Метод биолюминесцентного ингибирования является оригинальной разработкой заведующей кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк.Ученые СФУ провели эксперименты с участием спортсменов-лыжников и установили, что биолюминесцентную ферментативную систему, специфичную к лактату, можно использовать для неинвазивого мониторинга тренировочного процесса."Для измерения концентрации лактата в образцах слюны не нужны специальные навыки. Спортсмен получает заключение о своем состоянии в течение двух минут, тогда как анализ аналогичных методов занимает 10 и более минут", – пояснила Галина Жукова.В будущем ученые планируют на основе разработанной методики создать удобный в использовании биодатчик и программу к нему. По их мнению, он может стать востребованным аналитическим инструментом для спортивной медицины, к преимуществам которого относятся портативность, быстрота, неинвазивность и возможность проведения диагностики во время тренировочного процесса.Исследование проводилось в рамках стратегического проекта СФУ Gastronomic RnD Park, реализуемого по программе "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864194575_612:206:3068:2048_1920x0_80_0_0_bf922249a59755664f44701b813c7acc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, биология, здоровье, медицина, спорт
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Сибирский федеральный университет, биология, Здоровье, Медицина, Спорт

Ученые придумали способ контролировать состояние спортсмена по слюне

© iStock.com / Ivanko_BrnjakovicДевушка занимается бегом
Девушка занимается бегом - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© iStock.com / Ivanko_Brnjakovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые СФУ разработали метод биотестирования слюны, который, по их мнению, поможет быстро определять состояние организма спортсмена во время тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.
Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата – производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности.
Обыкновенный светляк - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В России научились использовать свечение жуков для поиска бактерий
16 февраля, 03:00
Чтобы контролировать состояние организма атлета во время тренировок, специалисты по спортивной медицине измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь на анализ во время тренировки неудобно и создает стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.
Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов, отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.
«
"Для диагностики состояния организма спортсмена во время тренировочного процесса можно использовать слюну. Ранее было показано, что содержание лактата в крови и слюне имеет хорошую корреляцию. Поэтому мы поставили задачу разработать аналитические системы, способные легко и быстро определять содержание лактата в слюне", – рассказала Жукова.
По ее словам, одна из таких аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции – уровня свечения ферментов бактерий в присутствии образцов слюны до и во время физической нагрузки. Метод биолюминесцентного ингибирования является оригинальной разработкой заведующей кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк.
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
4 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
5 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
6 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
7 из 8
© Фото : пресс-служба СФУ

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
8 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
4 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
5 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
6 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
7 из 8

Научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Галина Жукова, фото с экспериментов

© Фото : пресс-служба СФУ
8 из 8
Ученые СФУ провели эксперименты с участием спортсменов-лыжников и установили, что биолюминесцентную ферментативную систему, специфичную к лактату, можно использовать для неинвазивого мониторинга тренировочного процесса.
"Для измерения концентрации лактата в образцах слюны не нужны специальные навыки. Спортсмен получает заключение о своем состоянии в течение двух минут, тогда как анализ аналогичных методов занимает 10 и более минут", – пояснила Галина Жукова.
В будущем ученые планируют на основе разработанной методики создать удобный в использовании биодатчик и программу к нему. По их мнению, он может стать востребованным аналитическим инструментом для спортивной медицины, к преимуществам которого относятся портативность, быстрота, неинвазивность и возможность проведения диагностики во время тренировочного процесса.
Тромб - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В России разработали средство от тромбов из древесных отходов
14 марта, 03:00
Исследование проводилось в рамках стратегического проекта СФУ Gastronomic RnD Park, реализуемого по программе "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСибирский федеральный университетбиологияЗдоровьеМедицинаСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала