https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html

Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы

Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы - РИА Новости, 11.04.2023

Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы

Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает ФТС России. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:57

2023-04-11T16:57

2023-04-11T16:57

происшествия

европа

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

наркотики

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает ФТС России. В ведомстве отметили, что сотрудники Северо-западного таможенного управления задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки наркотика. Это, уточнили в ФТС, двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также гражданин Белоруссии. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве, не уточнив места задержания подозреваемых.

https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html

европа

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, европа, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), наркотики