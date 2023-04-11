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Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы - РИА Новости, 11.04.2023
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16:57 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html
Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы
Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы - РИА Новости, 11.04.2023
Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы
Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает ФТС России. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:57
2023-04-11T16:57
происшествия
европа
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
наркотики
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает ФТС России. В ведомстве отметили, что сотрудники Северо-западного таможенного управления задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки наркотика. Это, уточнили в ФТС, двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также гражданин Белоруссии. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве, не уточнив места задержания подозреваемых.
https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html
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происшествия, европа, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), наркотики
Происшествия, Европа, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Наркотики
Российские таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша из Европы

Российские таможенники поймали трех контрабандистов с 800 килограммами гашиша из Европы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двоих россиян и белоруса поймали на контрабанде почти 800 килограммов гашиша из Европы, стоимость наркотика превышает 350 миллионов рублей, сообщает ФТС России.
«
"Почти 800 килограммов гашиша, привезенного из Европы, изъяли таможенники у контрабандистов. Наркотики - 7600 плиток гашиша - нашли в тайнике грузового авто. Их стоимость на чёрном рынке превышает 350 миллионов рублей", - сообщает ФТС в телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что сотрудники Северо-западного таможенного управления задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки наркотика. Это, уточнили в ФТС, двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также гражданин Белоруссии.
Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве, не уточнив места задержания подозреваемых.
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ПроисшествияЕвропаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Наркотики
 
 
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