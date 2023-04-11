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Овчинский: МТШ совместно с РХТУ открыла курсы по аддитивным технологиям
Овчинский: МТШ совместно с РХТУ открыла курсы по аддитивным технологиям - РИА Новости, 11.04.2023
Овчинский: МТШ совместно с РХТУ открыла курсы по аддитивным технологиям
Московская техническая школа (МТШ) совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева (РХТУ) открыла курсы повышения квалификации по... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:23
2023-04-11T07:23
2023-04-11T07:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
общество
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева (РХТУ) открыла курсы повышения квалификации по аддитивным технологиям, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Программа, рассчитанная на 16 академических часов, подготовлена для специалистов в области моделирования технологических процессов. Слушатели познакомятся с технологиями и материалами трехмерной печати, с этапами жизненного цикла изделий, полученных методами аддитивных технологий, а также с программным обеспечением для 3D-печати.По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, общество, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Общество, Технологии
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева (РХТУ) открыла курсы повышения квалификации по аддитивным технологиям, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Аддитивные технологии – перспективное направление, позволяющее производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов. Мы активно развиваем эту сферу, поскольку видим в ней высокий потенциал для промышленности и в целом для экономики города. Поэтому МТШ совместно с РХТУ имени Менделеева пополнила свою образовательную базу и запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Программа, рассчитанная на 16 академических часов, подготовлена для специалистов в области моделирования технологических процессов. Слушатели познакомятся с технологиями и материалами трехмерной печати, с этапами жизненного цикла изделий, полученных методами аддитивных технологий, а также с программным обеспечением для 3D-печати.
По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, уточняется в сообщении.
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