Овчинский: МТШ совместно с РХТУ открыла курсы по аддитивным технологиям

«

"Аддитивные технологии – перспективное направление, позволяющее производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов. Мы активно развиваем эту сферу, поскольку видим в ней высокий потенциал для промышленности и в целом для экономики города. Поэтому МТШ совместно с РХТУ имени Менделеева пополнила свою образовательную базу и запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.