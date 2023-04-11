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Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 11.04.2023
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику Москвы на летний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:36
2023-04-11T11:36
2023-04-11T11:36
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику Москвы на летний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная часть коммунальной техники работает круглый год, благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ. "Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на склады временного хранения вывезли контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику Москвы на летний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что основная часть коммунальной техники работает круглый год, благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков
.
Он отметил, что на склады временного хранения вывезли контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.