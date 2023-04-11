https://ria.ru/20230411/moskva-1864434087.html

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 11.04.2023

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику Москвы на летний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:36

2023-04-11T11:36

2023-04-11T11:36

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику Москвы на летний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная часть коммунальной техники работает круглый год, благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ. "Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на склады временного хранения вывезли контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков