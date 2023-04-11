https://ria.ru/20230411/moskva-1864388285.html

Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза

Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза - РИА Новости, 11.04.2023

Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза

Столичные предприятия в январе–феврале 2023 года нарастили выпуск одежды в 2,3 раза, а обуви – на 66% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:10

2023-04-11T09:10

2023-04-11T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные предприятия в январе–феврале 2023 года нарастили выпуск одежды в 2,3 раза, а обуви – на 66% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, город без торгов дает землю в аренду для строительства социально значимых и инновационных производств. Также многие производители получают статус промышленного комплекса, который дает существенные налоговые льготы.В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что выпуск трикотажной и вязаной одежды в Москве с начала года превысил 1,5 миллиона изделий, а спецодежды – 277 тысяч. Также за январь-февраль в столице было произведено более 286 тысяч пар обуви.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)