Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/moskva-1864388285.html
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза - РИА Новости, 11.04.2023
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза
Столичные предприятия в январе–феврале 2023 года нарастили выпуск одежды в 2,3 раза, а обуви – на 66% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:10
2023-04-11T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные предприятия в январе–феврале 2023 года нарастили выпуск одежды в 2,3 раза, а обуви – на 66% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, город без торгов дает землю в аренду для строительства социально значимых и инновационных производств. Также многие производители получают статус промышленного комплекса, который дает существенные налоговые льготы.В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что выпуск трикотажной и вязаной одежды в Москве с начала года превысил 1,5 миллиона изделий, а спецодежды – 277 тысяч. Также за январь-февраль в столице было произведено более 286 тысяч пар обуви.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичные предприятия в январе–феврале 2023 года нарастили выпуск одежды в 2,3 раза, а обуви – на 66% к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Более двух сотен предприятий представляют в Москве сферу легкой промышленности, на них работает свыше 10 тысяч человек. Столичные фабрики и заводы активно занимают освободившиеся ниши, удовлетворяя растущий спрос на свою продукцию. При этом Москва оказывает предприятиям отрасли системную поддержку", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, город без торгов дает землю в аренду для строительства социально значимых и инновационных производств. Также многие производители получают статус промышленного комплекса, который дает существенные налоговые льготы.
В свою очередь, в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что выпуск трикотажной и вязаной одежды в Москве с начала года превысил 1,5 миллиона изделий, а спецодежды – 277 тысяч. Также за январь-февраль в столице было произведено более 286 тысяч пар обуви.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала