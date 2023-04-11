https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864557728.html

Молдавия назвала причины развития отношений с НАТО

Молдавия назвала причины развития отношений с НАТО - РИА Новости, 11.04.2023

Молдавия назвала причины развития отношений с НАТО

Нейтралитет Молдавии не мешает ей выстраивать отношения с НАТО и другими организациями и странами для укрепления безопасности внутри страны и в регионе,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:42

2023-04-11T16:42

2023-04-11T16:42

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Нейтралитет Молдавии не мешает ей выстраивать отношения с НАТО и другими организациями и странами для укрепления безопасности внутри страны и в регионе, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики. "Отношения Молдавии с различными международными организациями, в том числе НАТО, представляют собой суверенное и независимое решение нашей страны. Нейтралитет нашей страны не означает изоляционизма. Цель, которую преследуют власти, состоит в укреплении безопасности граждан и государства, а также в содействии укреплению региональной и европейской безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В министерстве уточнили, что власти Молдавии развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны республики Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230411/ssha-1864525950.html

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в мире, молдавия, кишинев, нато