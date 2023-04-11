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Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 11.04.2023 (обновлено: 13:37 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864461569.html
Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации
Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации - РИА Новости, 11.04.2023
Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:48
2023-04-11T13:37
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции не было и нет.В середине марта Песков говорил, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется."Нет, по-прежнему не было, и нет", - сказал он журналистам на вопрос, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу вопроса новой мобилизации."Нет никакой второй волны", - подчеркнул он.Говоря о новом способе рассылки повесток, Песков отметил, что сейчас только ведется работа над законопроектом."Она продолжается", - сказал он.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html
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частичная мобилизация в россии, политика, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Политика, Россия, Госдума РФ
Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации

Песков заявил об отсутствии изменений позиции по поводу новой волны частичной мобилизации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции не было и нет.
В середине марта Песков говорил, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации
31 марта, 05:30
"Нет, по-прежнему не было, и нет", - сказал он журналистам на вопрос, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу вопроса новой мобилизации.
"Нет никакой второй волны", - подчеркнул он.
Говоря о новом способе рассылки повесток, Песков отметил, что сейчас только ведется работа над законопроектом.
"Она продолжается", - сказал он.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова
30 марта, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииПолитикаРоссияГосдума РФ
 
 
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