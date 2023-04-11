https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864461569.html

Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации

Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации - РИА Новости, 11.04.2023

Кремль ответил на вопрос о перспективах новой волны частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:48

2023-04-11T12:48

2023-04-11T13:37

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции не было и нет.В середине марта Песков говорил, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется."Нет, по-прежнему не было, и нет", - сказал он журналистам на вопрос, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу вопроса новой мобилизации."Нет никакой второй волны", - подчеркнул он.Говоря о новом способе рассылки повесток, Песков отметил, что сейчас только ведется работа над законопроектом."Она продолжается", - сказал он.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.

https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html

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частичная мобилизация в россии, политика, россия, госдума рф