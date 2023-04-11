https://ria.ru/20230411/mks-1864369482.html
Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос
Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос - РИА Новости, 11.04.2023
Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос
Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции, первыми... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:07
2023-04-11T03:07
2023-04-11T03:07
олег кононенко
наса
роскосмос
николай чуб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции, первыми стали командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики Кононенко. Однако, по его словам, такая подготовка пригодится только в том случае, если на борту МКС будет только экипаж российского корабля "Союз" (с одним американцем) и возникнет необходимость выполнения срочных задач на американском сегменте. В американской космической администрации планируют, чтобы российских космонавтов готовили к работе за бортом американского сегмента как минимум по 2030 год. В начале 2023 года "Роскосмос" сообщил, что было подписано дополнение к контракту с НАСА, предусматривающее подготовку российских космонавтов к внекорабельной деятельности и работе с робототехникой американского сегмента. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты европейского или японского космических агентств. Во время развертывания МКС с 2000 по 2009 год было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кононенко, наса, роскосмос, николай чуб
Олег Кононенко, НАСА, Роскосмос, Николай Чуб
Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос
Российские космонавты прошли подготовку к выходу в космос с американского сегмента МКС
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции, первыми стали командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики Кононенко.
«
"Подготовка в рамках дополнения к контракту с НАСА уже проводится. Начали с моего экипажа. Николай Чуб прошел подготовку на SSRMS (Space Station Remote Manipulator System, рука-манипулятор американского сегмента станции), я прошел подготовку к выходу в открытый космос. Мы сертифицированы по этим видам деятельности, сдали экзамены и полностью готовы", - сказал Кононенко.
Однако, по его словам, такая подготовка пригодится только в том случае, если на борту МКС будет только экипаж российского корабля "Союз" (с одним американцем) и возникнет необходимость выполнения срочных задач на американском сегменте.
В американской космической администрации планируют, чтобы российских космонавтов готовили к работе за бортом американского сегмента как минимум по 2030 год.
В начале 2023 года "Роскосмос
" сообщил, что было подписано дополнение к контракту с НАСА, предусматривающее подготовку российских космонавтов к внекорабельной деятельности и работе с робототехникой американского сегмента.
Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты европейского или японского космических агентств. Во время развертывания МКС с 2000 по 2009 год было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос.
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС