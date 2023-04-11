https://ria.ru/20230411/mks-1864369482.html

Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос

Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос - РИА Новости, 11.04.2023

Российские космонавты прошли подготовку к выходу из МКС в открытый космос

Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции, первыми... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:07

2023-04-11T03:07

2023-04-11T03:07

олег кононенко

наса

роскосмос

николай чуб

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции, первыми стали командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики Кононенко. Однако, по его словам, такая подготовка пригодится только в том случае, если на борту МКС будет только экипаж российского корабля "Союз" (с одним американцем) и возникнет необходимость выполнения срочных задач на американском сегменте. В американской космической администрации планируют, чтобы российских космонавтов готовили к работе за бортом американского сегмента как минимум по 2030 год. В начале 2023 года "Роскосмос" сообщил, что было подписано дополнение к контракту с НАСА, предусматривающее подготовку российских космонавтов к внекорабельной деятельности и работе с робототехникой американского сегмента. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты европейского или японского космических агентств. Во время развертывания МКС с 2000 по 2009 год было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html

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олег кононенко, наса, роскосмос, николай чуб