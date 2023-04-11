https://ria.ru/20230411/miting-1864521950.html

Оппозиция в Молдавии призвала сторонников прийти на митинг Санду в Кишиневе

Оппозиция в Молдавии призвала сторонников прийти на митинг Санду в Кишиневе - РИА Новости, 11.04.2023

Оппозиция в Молдавии призвала сторонников прийти на митинг Санду в Кишиневе

Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор на сайте партии призвал сторонников прийти на запланированный 21 мая митинг за евроинтеграцию в центре Кишинева, чтобы РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:05

2023-04-11T15:05

2023-04-11T15:05

молдавия

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илан шор

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор на сайте партии призвал сторонников прийти на запланированный 21 мая митинг за евроинтеграцию в центре Кишинева, чтобы высказать альтернативное властям мнение. "Мы призываем прийти 21 мая всех сторонников, все политические силы, которые имеют отличное от (президента) Майи Санду мнение и считают, что Молдавия должна соблюдать Конституцию и нейтралитет, дружить со всеми, и не плевать в колодец, из которого так долго пили", – заявил Шор в своем видеообращении. По словам Шора, его сторонники будут отстаивать позицию нейтралитета Молдавии, а также необходимость оплаты государством коммунальных счетов жителям республики в связи с ростом тарифов из-за энергокризиса. "Вам придется уступить место и другим лидерам с другим мнением и дать высказаться простым людям из сел и городов. А потом, может, вы созреете и примете решение сделать референдум по поводу ваших идей. Который - вы знаете изначально - не пройдет", - отметил он. Политик считает, что, организуя митинг 21 мая, Санду хочет "показать своим западным хозяевам", что она пользуется поддержкой в стране. "Мы знаем, что вы запланировали – дать указание бюджетникам, которые от вас зависят, вручить им каждому флаг - и вперед. Вы решили просто создать иллюзорную красивую картинку, которую вы будете потом продавать Западу", - отметил Шор, обращаясь к властям страны. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе она инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230411/miting-1864498951.html

https://ria.ru/20230411/podderzhka-1864476926.html

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молдавия, в мире, кишинев, илан шор, майя санду, снг, псрм, россия